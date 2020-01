Justine Mudde wint met PR’s: ‘Combinatie Karin en Emmelie werkt heel goed’

Met twee overwinningen en een derde plaats beleefde Justine Mudde vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht een uiterst succesvolle dag. In de Intermédiaire I reed ze Easy Rider (Sorento x Jazz) met een nieuw persoonlijk record van 70,735% als enige in deze rubriek naar een score boven de 70%. Met Genetic Black (Jazz x Gribaldi) won Mudde de eerste proef ZZ-Zwaar met 69,571% en ook die score betekende een nieuw PR. In de tweede proef eindigde het duo als derde.

“Easy Rider ging echt super lekker”, vertelt Justine Mudde enthousiast die de Sorento-zoon vandaag voor de derde keer in de Intermédiaire I reed. “Vorige keer wonnen we in Utrecht ook maar nu was de score een heel stuk beter. Het ging gewoon heel erg vloeiend en de proef was zó voorbij.”

Vertrouwen geven

Na heel wat successen in de basis bracht Mudde haar stoere Jazz-zoon Genetic Black vandaag voor de derde keer uit in het ZZ-Zwaar. “Ook hij deed het vandaag echt super goed, vooral in de eerste proef. Vooral zijn draf was heel stoer. Daar hadden we heel wat achten voor. Maar ook de galop ging goed, dat was eerder nog wel een moeilijk dingetje”, zegt Mudde lachend. “Genetic heeft een hele grote galop en werd daarin eerder behoorlijk heet. Ik moest hem echt vertrouwen geven. Maar doordat de basis nu heel goed is geworden, is het beter onder controle en kunnen we ook in de galop een beetje extra laten zien.”

Overstap Lichte Tour

Met Genetic Black gaat de overstap naar de Lichte Tour niet heel lang meer duren. “Ik wilde eerst de galop meer onder controle hebben en voor de Prix St. Georges komt de serie met vijf wissels er bij. Ik denk dat als we nog een paar keer goed ZZ-Zwaar rijden, de Prix St. Georges wel kan. En daarna wil ik hem heel graag internationaal meenemen. Dat is uiteindelijk wel het doel”, vertelt Mudde over haar plannen.

Retera en Scholtens

Mudde reed nog niet eerder op het hoogste niveau maar hoopt dat in de toekomst wel te kunnen bereiken. “We zijn er hard voor aan het oefenen en ik hoop dat laatste stukje ook te kunnen afmaken.” Daarin wordt de amazone begeleid door Karin Retera en daarnaast is ze sinds kort in de leer bij Emmelie Scholtens. “Karin is heel sterk in de theorie en met Emmelie zetten we de puntjes op de i. Die combinatie gaat voor mij heel goed samen.”

Diana van de Bovenkamp viert rentree met tweede plek

Diana van de Bovenkamp verscheen een aantal maanden niet meer in de ring. Haar rentree vandaag met Evita Ronia (v. Westpoint) was goed voor 67,721% en daarmee de tweede plek in de Intermédiaire I. Jet de Geer en Babette (v. Krack C) maakten met 64,118% de top drie compleet.

Ook Britney de Jong naar 65 plus

In de eerste proef ZZ-Zwaar kwam Britney de Jong het dichtst in de buurt van Justine Mudde. De Jong stuurde Fleetwood RR (v. Zizi Top) met 65,786% naar de tweede 65%-plusscore in deze rubriek en mocht daarmee het rode lint ophalen. Nicolien de Haas en Fairplay E (v. San Remo) werden derde met 62,929%.

Andere volgorde

De top drie in de tweede proef ZZ-Zwaar werd bezet door dezelfde combinaties maar dan in een andere volgorde. Hier klom Britney de Jong met Fleetwood RR op naar de eerste plek met 68,929%. Ook Nicolien de Haas en Fairplay E deden er met 66,857% en de tweede plek een schep bovenop. Justine Mudde en Genetic Black werden nu dus derde met 66,429%.

Cynthia Eggenkamp wint PSG

In de Prix St. Georges kwam Cynthia Eggenkamp als winnares naar voren. Zij stuurde Zandberg (v. Blue Hors Zack) naar 65,000%. Het debuut in deze klasse van Liesbeth Geven en de zevenjarige Iago (v. Dream Boy) was goed voor 64,044%. Robbin Broekman noteerde met Quando (v. Quasar de Charry) de derde score van 62,132%.

Thea Bech beste young rider

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders maakten de young riders de dienst uit. Thea Bech en Dionisos (v. Spielberg) werden unaniem aan kop geplaatst en wonnen met 66,544%. Aimée Meddens noteerde met Dornenstern (v. Danone) 63,603%, goed voor de tweede plaats. Het young riders-debuut van Megan van der Molen en Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C) was met 62,132% goed voor de derde plek.

Lees ook:

Marieke van der Putten en Her Majesty terug met topscore: ‘Het begint nu echt weer te komen’

Uitslag

Bron: Horses.nl