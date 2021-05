Kampioenschappen ZZ-Zwaar en LT later dit jaar

Onlangs maakte de KNHS bekend dat de KNHS Kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour dit jaar niet op het NK Dressuur worden verreden. Toen werd ook al gesproken over het later organiseren van deze kampioenschappen. Dat plan lijkt nu zeker: in het verslag van het laatste KNHS Dressuurforum (17 mei jl) staat: "Hiervoor wordt een vervangende datum gezocht later in het jaar."

Maar niet alleen het NK Dressuur vindt dit jaar in afgeslankte vorm plaats, ook de Hippiade: “In de vergadering is gesproken over de Hippiade in afgeslankte vorm in 2021. In verband met de beperkingen voor de wedstrijdsport in verband met corona, is er voor gekozen om geen verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur te laten verrijden en zullen er ook minder deelnemers aan de start komen tijdens de Hippiade. Diverse voorstellen voor een dagprogrammaring worden uitgewerkt.

Bron: KNHS