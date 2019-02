Karen Nijvelt en Elysias debuteren in Zware Tour: ‘Dit geeft veel vertrouwen’

De inmiddels tienjarige Elysias (v. Jazz) was als jong paard al opvallend en vervolgens liet hij ook in de Subtop van zich horen. Nu is de hengst met zijn vaste amazone Karen Nijvelt aangekomen in de Zware Tour en ook daarin laat hij zijn potentie zijn. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Kronenberg debuteerden ze in de Intermédiaire II waarbij een aantal dure fouten een echte topscore in de weg stond. Maar met 67,941% behaalden ze ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix.

“Ik baalde wel een beetje van de fouten maar uiteindelijk ben ik zéker blij met dit debuut”, vertelt Karen Nijvelt. Fouten in de serie om de pas, de serie om de twee en een hakkel in de uitgestrekte draf drukten de score. “Ik dacht wel even potverdu maar met bijna 68 ben ik heel blij en ik weet dat het nog een slag beter kan.”

Extra dimensie

“Na het baanverkennen gingen de andere paarden weg en toen merkte ik dat Elysias net niet scherp genoeg aan m’n hulpen was. Maar daar is hij ook hengst voor”, vertelt Nijvelt die in de fraaie accommodatie van Equestrian Centre de Peelbergen vervolgens losreed tussen de springpaarden. “Dat was wel een extra dimensie maar daar leren de paarden alleen maar van.”

Klapper

De combinatie werd beloond met lovend jurycommentaar. “Dat is natuurlijk super leuk om te horen en ik denk zelf ook echt dat Elysias gemaakt is voor het zware werk. Je wil natuurlijk het liefst met een klapper binnenkomen maar daarvoor gaan we weer verder oefenen”, zegt Nijvelt lachend. “Maar als je weet wat hij kan wil je dat ook heel graag in de ring laten zien. Het is zeldzaam dat je zo’n talent onder je voelt, dat is wel echt een feestje.”

Veel vertrouwen

Nijvelt is van plan om Elysias nu nog een keer in de Inter II te starten en dan de overstap naar de Grand Prix te maken. “We hebben thuis alles al doorgereden en het zit er allemaal in. Dat stemt hoopvol. Ik mag ook zeker niet zeuren want ik weet als geen ander dat een wedstrijd een momentopname is waarin je afhankelijk bent van de vorm van de dag. Maar het gevoel is er en de eerste stap is gemaakt. Ik ben heel blij dat Elysias zijn talent heeft laten zien en de fouten halen we er wel weer uit. We hebben nog een lange weg te gaan maar het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Dat geeft veel vertrouwen. Ik denk dat we eind van de maand nog een keer Inter II gaan en dan is hij eigenlijk wel klaar voor het grote werk.”

Timmersmans en Aegten

De Intermédiaire II werd gecombineerd met de Intermédiaire I en daarin behaalden twee combinaties exact dezelfde score van 65,221%. Dat waren Margo Timmermans met Ghana (v. Rousseau) en Zinzi Aegten met Black Diamond (v. Gribaldi).

Uitslag

