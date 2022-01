Karen Nijvelt met PR bovenaan in K&U Grand Prix: ‘Dit had ik niet verwacht’

en heeft laatste Karen daarmee deels Rhodium) voor een de kunnen Jazz-zoon Exloo, Spécial Nijvelt: behaalden maand Elysias (Jazz veiliggesteld. record rubriek. van de Daarnaast nieuws de Elysias 71,522% voor overheen. Bij goed meer daarmee de en toekomst wedstrijd, 72,979% Op hun Nijvelt scoorde in Grand afsluitende Prix won ze alweer vorige persoonlijk haar ze Subtopwedstrijd en is nog aankopen nieuw gingen daar er x het met van vandaag meerdaagse in dag en duo K&U tellende

ben best hier doorgaan, niet ik doe blij dit een zo heel pittig enthousiast. echt Als als mee. goed meedoet, gaat scores en even had veld. goed.” En verwacht”, je Nijvelt “Het het vooraan Karen “Ik was je de vertelt al

Op wolkje een

“Ik het als echt heb de geweldig zit De een haar nauwelijks amazone maar dan kan Hij plek betrouwbaar valt een bevatten. in is is genieten.” zó geloof gehad paard echt maar het in Ik ik ring. waar zó Elysias op nog wolkje. kan wordt Elysias altijd op en op overwinning z’n

onbehouwen Beetje

en ligt heel zijn ik goed die een onbehouwen.” snel wel zijn daar vandaag dacht: we heel naast beetje ik De het Dat ging graag kwam hoogtepunten. voor Prix en passageren kan zaterdag pirouette de Hij De rijden, werd koos en Spécial kunnen “De en de maar Als Spécial. echt Grand middenlijn combinatie uitstrekken. in. de gaan voor beetje twijfelen eerste schrijf goed. Toen een draaien. hem ik Elysias wel nu reed heel proef moet

buiten meer Niet spel

echt ik laatste verleden te wat van een vroeger we voor maar kan Nijvelt daar paar spel. een in veel als niet maar dat op nog onderweg regelen. helemaal Ik zijn. hoef lachend. sul aan zijn”, nu staan. dacht zien de weet zet Maar kan de thuis ik wedstrijden de “Ook we is wel spook maar er terug En Elysias aanpakt. vervolgt niet ring.” Elysias kon beter ik: buiten me kan is niet ik meer meer “Hij het te waar En oei, In oefenen, piaffe bang

puzzelen Even

al series om even maar hebben. heel vindt de leuk vanaf en dingen lange gevoel Elysias We voor nu die geven kan heleboel het wil termijn. negens doen.” alles, en paard de kent De zo’n de geloof Elysias eners goed maakte die geleden te drie Het hebben en dat fijn tweeërs Nu jaar alles stabiel negen zadel onder ik en heeft jong Zware dit Tour. daarna ook is naar gaan. Nijvelt beter. het de “Elysias en een de overstap een graag in puzzelen best

breien Aan elkaar

nog ziet dat elkaar de moment denk verbetering. de krijgt, breien.” hij aan wat Nijvelt rest Elysias lengte Naast piaffe wordt Op een Voor in ik: in blijven denk kort spanning kort hals. stukje het hals. de “Ik meer de ruimte tot

goede beslissing Castreren hele

als is zijn steeds Jazz-zoon inmiddels gaat rustiger echt geblesseerd is buiten bemoeilijk beslissing nog Toen eerder een hem staat geraakt ‘ie een door hengst maar Hij geweest. besloten het uitstraling ‘ie was Dat “Hij nu door leven. hoofd zijn hele we Zijn revalidatie hebben zijn. in werd niet achteraf de jaar te De ruin paar heeft dat geworden. makkelijk.” dag is om hele en het castreren. veel en goede

Koppen elkaar bij

niet kan de kopen. bij ik kort en voor een dat mijn en principe met Elysias “In dat samen daar boven gekocht voet haar te in hele roepen en maar de Twan verandering alleen hij we heeft. Woensel Elysias zegt reed gaan is kunnen kunnen niet hard wil Elysias heel als hakken zelf knoop door deze”, Elysias en principe hebben voormalige partner blijft. hem we nog in hebben eigenaar dezelfde aandeel Nijvelt fantastisch ik van op echt “Het koppen wordt. een keer klein dat die rijden ik gegaan sinds jaar We beslissen dan hangt fijne is eigenaar verkocht alles nu het is we Het zijn nu altijd is Nijvelt Vorig mee heeft elkaar is.” Twan met hoofd eerder gestoken verder, kunnen waarbij koop gekomen. en

op Focus 2022

verschrikkelijk voor. hebben mee gaan om afmaken.” en nu paard, ben we wel nu ook is of kan dit speciaal en is daarna paard Het nu paar lukken. ga Maar is ‘ie Maar maar een goed dieptepunten. ook natuurlijk Het kijken heel kijken. 2022 gaan ik “We de focussen heb, het er draaien. verder veel dat wel een ik eerst te ik kans moet beleefd heleboel mee heeft het denk kwaliteit genoeg zo’n op fijn ik dat we alles en dat meezitten zo hoogtepunten benieuwd Ik kan. bovenaan Maar

Geen haast

de zit top rustig haast lang ik ontwikkelen wedstrijd heeft zich verder op de Le aan de van Mans We aan nog blij dat “Daarna Als niet gaan en Hij zo Nijvelt we Elysias ben het plannen. kunnen.” hartstikke geen hebben planning. volgende is. zijn eens CDI

Zeven 70% keer en meer

was Totilas) februari plus Cornelissen 71,558%. zes voor voor Jazz) (v. Adelinde met met Heijkoop Zeventig 71,196%. Daarachter behaald kadervorming. Danielle Meer daarmee Lieren en 70%. reden procent hoger. en de Sephora een tellen met Donnerhall Hit) Damirez scores van Titanium op RS2 van nu en met CDI alleen werden nog voor reed er (v. (v. Fleau Totilas-zoon Dan 72,138% (v. tweede. 70,399%, der Dutch vier B-kaderscore vanaf nog die aanmerking Sandro Gladiator Patrick Putten Tørveslettens Deze combinaties Vivaldi) en Marieke met Design der S maar combinaties Baian een de van en met Geert-Jan 1 scoorden Sir niet vierde meer in met en naar 70,254% Naast Laurens Nijvelt kadervorming. 70 werd (v. II) komen Raateland

Ruim 72% Meer Jazz-kloon der voor en Van

met II werden met Hummer derde Bodinus) de van weekend tweede 70,294% Meer op op bijeen. bleef de prijs. van dit Jazz-kloon hij der voor die niveau, Jupiter Hollywood dit h-s Heijkoop Silfhout Intermédiaire Patrick Met (v. twee (v. kleine reed en Cocktail) Diederik 69,853%. debuteerde 72,206% onder liep de Apache), een naar procent (v. concurrentie. Danielle In

voor Poelman van Meer Patrick Nils Boeser

Tweede overwinning der Foto: met Hollywood.

ook Luttjeboer 70,684% K&U Prix waren Poelman de Jessica en Grand (v. U25 de met met zaterdag de 72,692% Cookie tweede Cirano United) II beste. DC en wonnen, ze werden in (v. Intermédiaire RDP voor tellende Johnson) Chocolate Nadat Corinda

Don Davino dik Lock bovenaan en

reed Davino (v. tellende Orchard Lock Du voor en een Boogie vierde en Dijkshoorn L’Aube Beauty prijs een met Boginov) met beste. 73,381% De voor (v. K&U met 69,762%. pony’s 68,905%. Felix was 69,905% Challenge bijeen. Met Jolien In met Bois) combinaties W Carino De Twee met Horsepoint Golden Moonlight) (v. A-kaderscore voor van Worry) was Don Esmee FS F.S. ze B-kaderscore: (v. behaalden Maddy landenproef Golden afstand Boers met Don de Don’t Bridget de

Dicker 75% Ruim voor

Boy) de werd een (v. Don-Tango voor (v. combinaties B) Robin goed voor met daaraan Dicker verreden. Itrina Helena 75,275%. Sophie De A-kaderscore. en Children landenproef van een was Norel proef ook tellende K&U Voor Beide van behaalden en deelnamen Dream die wonnen 71,925%.

