Kasey Perry-Glass maakt Grand Prix-debuut met in Nederland aangeschafte Heartbeat W.P.

Kasey Perry-Glass heeft in West Palm Beach, Florida haar nationale Grand Prix-debuut gemaakt met de in Nederland gefokte en aangeschafte Heartbeat W.P. (Charmeur x Ferro). De Olympische amazone stuurde de door W.L.M. Veltmaat gefokte ruin, die op Nederlandse bodem door Fleur van de Meer op Lichte Tour-niveau werd uitgebracht en met Thamar Zweistra Grand Prix liep, naar 69,185%.

Heartbeat werd in het voorjaar van 2023 aangeschaft door Kasey Perry-Glass’ moeder Diane, als opvolger voor haar Olympische paard Gørklintgårds Dublet (Diamond Hit x Ferro). De Amerikaanse liet toen aan Dressage News weten dat ze graag mee wilde doen aan de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Parijs.

‘Een echte heer’

Afgelopen zaterdag reed Pery-Glass de twaalfjarige Charmeur-zoon voor het eerst de ring binnen. In de nationale Grand Prix scoorde ze 69,185%, waarmee ze zich bijna zeven procent los reed van de Zwitserse Barbara Bertschinger en Sir Schiwago (v. Sir Donnerhall I). “Heart, je was een echte heer dit weekend. Ik geloof in dit paard en hou van het team dat we om ons heen aan het opbouwen zijn”, aldus Perry-Glass.

Bron: Horses.nl/Dressage News