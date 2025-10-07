Kate Kyros wint Intermédiaire II-debuut met Intro K

De KWPN-goedgekeurde hengst Intro K (Apache x Rousseau) liep in het Duitse Scherpenseel naar de overwinning in de nationale Intermédiaire II (S***) onder de 21-jarige Australische Kate Kyros. De door Daan Kösters uit Schijf gefokte hengst debuteerde in de Zware Tour.

Hij behaalde dit resultaat dankzij een mooie score van 72,325%. Kyros en de door Femke de Laat opgeleide Intro K vormen sinds 2023 een combinatie en deden eerder al opvallende zaken in de Young Riders- en Lichte Tour-proeven.

“De afgelopen maanden hebben we flinke stappen gezet en daar beleef ik veel plezier aan. Ik blijf Ton de Ridder en het team van Gestüt Moosbend voor altijd dankbaar voor alle begeleiding en support die ik krijg. Dat we hier de Inter II hebben gewonnen is daar een prachtig gevolg van. Ik voel me gezegend om deze ontwikkeling door te maken met Intro en hij is mijn perfecte partner”, reageerde amazone enthousiast.

Uitslag

Bron: KWPN