Katharina Hemmer en Special Gold PCH winnen laatste Louisdor Preis-kwalificatie

Savannah Pieters
Katharina Hemer met Special Gold PCH. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Katharina Hemmer maakte dit jaar haar kampioenschapsdebuut bij de senioren en maakte op het EK in Crozet een zeer goede indruk. Hoewel haar EK-partner Denoix PCH (v. Destano) met zijn dertien jaar nog een aantal jaren voor zich heeft, heeft de amazone in Special Gold PCH (v. San Amour I) al een waardige opvolger gevonden. Afgelopen weekend won de negenjarige Oldenburger-hengst in Guxhagen-Dörnhagen de laatste Louisdor Preis-kwalificatie van dit seizoen met een veelbelovende score van 75,17%.

