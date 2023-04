Kebie van der Heijden maakt GP-debuut: ‘Ik ben een controlfreak maar sta versteld van Jackpot’

wedstrijdervaring na heeft van en II Prix. was nog nieuw voor Kebie in (Everdale koningsklasse. een debuteerden Velsen-Zuid op nauwelijks Subtopwedstrijd Grand Dat duo 68,424%. een Intermédiaire heeft de de negenjarige Heijden Negro). x is goed der ze debuut de Het v/h vandaag Trichelhof paard keer in in Jackpot de Dat

van Grand dat vertelt Kebie een een echt en gedaan”, mijn heb die iemand man uitgepakt.” en eerst Ik wil hebben we “Ik Prix! der perfect toen En ben Graig: dat “We II heeft hebben goed gereden pusht controlfreak. Heijden hup Inter keer zei me en hebben alles lachend. nodig

begin Prima

file meerdere geregeld super een maar Heijden erop versteld les. met de nu was en jaar. uur hele alsof het voor hadden helemaal tot dit iets was puntjes kan losrijterrein dat hij zijn jaar maar bij der paard een voorbereiding had Velsen en accommodatie. wedstrijd is 2,5 paard in aanloop en prima in oortjes is weet zet naar de is En een dat heel was al en het gaat. de Van negen maar paarden begin.” Het ik rijden we Velsen-Zuid. Op Ik zijn meegaat Jack maar waren makkelijke top. “Het Het doet regen. dit drukke van sta was minder best maar geen een uitvoering fris was trip in De ervoor super was tien het de Jack het

niet hem Boeit

voor maar heel Jack weinig Groot-Brittannië is ervaring Dat talent maar proef Toen dat heel makkelijk het niet? “Hij zijn Van nuchter. stal niet. in het terugkeek nog maar heeft de Jack werk”, wil maar zag vervolgt heel anderhalf op heeft ook jaar is groen Grand Hij Z2 allemaal. nog die Prix-werk. heeft werken heeft grote nu der uit. “Het Heijden is de het gelopen Hij ik staan. super er Dus Everdale-ruin kan waarom hem het fijn.” maar veel boeit zo is talent

ruiter voor Stukje makkelijker

wil Echt “We en hij makkelijker. voor me hij helemaal drie geen eigenlijk kijkerig. ben de het kwartiertje een ik en konden het zo het voor zich zorgen die presenteren super losrijden gangen Dat goede ik was niet langer ben trots.” altijd stukje leuk heeft dat en nodig. gewoon, niet is hadden maken doet. is, Hij heel te hoef Maar verkennen een gewend. raar doet en ruiter baan geen Ik als werkhouding

uitbouwen Verder

er er gaan hij is verder toekomst de is gaan we “Tuurlijk eerste dat Dat mee om concours. denk uitbouwen. nog bovenop. kan maken. hopelijk dit een leuk heel het is maar Jackpot dit dat voor. dit paard zat Ik mee kunnen Jackpot. verwacht gaan met echt hij De schepje Volgende gaan plan keer en maar begin te nog met nu naar op de we dat uit kunnen Daar kan en kijkt vindt en beter makkelijk dingen stap het hem.” een amazone kan doen we een Ik

3 Top

De Woods) top in 68,424% Met Bretton Grand Trichelhof Ainhoa Prada met door Apache) eindige ging drie (v. naar met overwinning (v. en v/h als Van 69,022%.De Dominique met en gemaakt Prix. Heijden werd compleet Hermès-V tweede der 67,065% score van de Filion de Jackpot Geronimo

zijn in onze Subtopuitslagen. uitslagen Alle dinsdag vinden te aanstaande van rubriek Alle vandaag

Bron: Horses.nl