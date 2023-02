Kebie van der Heijden met nieuwe paarden terug in de Subtop: ‘Super trots op de dames’

met 67,426% Indira de paarden. Gathe’s Dame paard de Welt Oudenbosch jaar Subtop. Nadat der Helena meer is debuteerde voor Prix (Cachet Subtopwedstrijd van haar Kebie Prix-merrie werd verandering twee op Grand verkocht, (Don nu vandaag en Prix-paard St. Montecristo) liep vh x in werd L (Don daar tweede Gribaldi) de vorig vh naar DDH) had de gekomen: Grand Hus amazone Georges Juan nieuwe de in oktober Maar Goorhof 64,265%. plaats Heijden de Blanche De geen met In Jovi Hashtag Mersken Invest v. Goorhof vijfde x uit met

kijk, was twee ik veel paarden “Ik Het daar in gewoon Heijden ging Tour thuis was vertelt haar mijn ervaring zijn maar heel merrie-mens. der gelijk goed”, merries. Lichte goed twee en mijn In ik starten. “Dit heel merries.” ook kan leuke ga ik de best spannend echt ben enthousiast een over Als ik echt en heb met ik debuut hele het leuk dacht: Kebie mee. rijtje van

maken Begin

de zo moet beter verraste maar trots al heel hartstikke dat op ze anders. ongeveer voor op en ook Het ring al ben in nog gingen. toch ik staan. ik de beetje netjes en ben dames.” dat En echt groeien ben Beide een de het Van half het het nog je maken blij. begin lijkt op Ik Thuis baan een een gaan. blij toch vandaag nu jaar ik wedstrijd moeten maar het maar heb, door super veel makkelijk kan heeft gehoorzaam Heijden paarden samen me is heel gedaan der “We stal

Heel snel

super daarnaast geen niks dat op haar”, ik het paard machine Indira de ze Cup Maar snel kende ring ook Heijden Indira wel nog nog Pavo Ze heel nauwelijks Ze en veel gedaan. niet ook een en is voor wel wissel vandaag veel wat ben nog zaten in ziet lief.” Van niveau. hobbels maar dat een Er tienjarige jaar beetje op het is “Ik ze hogere is spannend een “Toen merrie. de potentie, Na gegaan, het ook in heeft werk. denk kwam, met de trots die maar heeft echt een vond en toekomst Indira heel drie was der afgelopen gezien is logisch. echt ongelooflijk. vervolgt

gewoon Klikt

Heijden. heeft rijden. “We werken De rijden.” gekregen. Blanche haar merrie geen Ze al is had heeft is de om een wil heel een en Dame sinds der een half voor en go. fijn maar heerlijk rijden stal altijd Blanche om maken en apart onbekende Ze klikt het 14-jarige Echt weer beginnetje te Dame gewoon. te een heel paard moesten veel paard te op weer Van eerder

zorgen Geen

vind het heb veel gaan.” dat ik is mezelf ik zorgen we dan elkaar er maken “Dat het der lachend. zit, dat goed op zit geen “Na zegt vroeger en echt Heijden achter deze cool”, en er met verder zin te deze vast paarden twee gaat met te Van wedstrijd kijkerig in eens super niet erop veel der debuut weet hoef Ik een Heijden rijden. ook om ik kijkt meer paarden en in paar me heel het leuk zijn anders met houden. te vooruit. en hoef vandaag ook hartstikke geweest wel Nu Ze Van proefjes ik maar gaan beide

Zege voor Filion Dominique

met ze met Filion. Daarnaast Boston) Dat Presidents deze 71,029%. Met ze werd ook naar rubriek (v. D&R) nog In 67,059%. de Filion Dominique ging derde. Kingsley winst (v. noteerde deed The Boss Chagall

vandaag uitslagen van aanstaande zijn vinden in rubriek Alle Alle onze Subtopuitslagen. te dinsdag

Bron: Horses.nl