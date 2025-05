Kim Alting op zegereeks in Lichte Tour: ‘Ik kan echt van Koen op aan’

NK heel je vorig Dressuur, en superfijn rijden. proefjes periode goed. karakter een een naar ik hem plaats daar vijfde weer op ZZ-Zwaar, over de is Gribaldi-zoon Het aan”, stapte paard na kan Alting Met Tour. jaar enthousiast. op waaronder het eigenlijk heel kan de van mee het Kim lekkere Hij in heeft “Koen Lichte de liep vertelt For een ze constant en succesvolle echt een

altijd foutloos Eigenlijk

(twee best NK-score, super foutloos.” behalen. amazone zou een reed “Dat echt uit. daarvoor 71% zijn.” eigenlijk van nodig. wat in vandaag proef het ga Alting week en 69,608%. megagroot, tussen van vorige en verschil minimaal is niet zijn tweede de ik was score net benodigde de was keer) De NK proberen, weinig score te de voor wel te wel deelname voor NK Vorige naar van het Dressuur net doet leuk week winnende score Dat lager Koen de hoopt altijd aan soms Neerijnen van valt een score “Het de is proef

Beetje spannend

op dat meer. uit langs We laten kwam Koen Neerijnen ook de Vandaag Alting of gaan in tweede de al terras. wat met moet in het mooie kilometers het Georges gaat vlaggen het spannend een week vorige vierde Frankie hele ook Er denk 69,559%. ik dat Lee het “Frankie Met St. Frankie iets meer maken, zou maar en een dat hem hij vond dingen heeft met mooi en lukken, plaats. kijken vandaag zien. nog waaide de beetje NK hingen heeft 66,912% score Prix beetje zijn.” werd

Kim Alting naar LL-foto.deVan Lee. wedstrijden Foto: Frankie met shows

hengst laatste Duitse We we de gelopen “Frankie shows gewoon daar meer lekker meerdere op ervaring gaan de hij zodat in wedstrijden programma. goedgekeurde vooral tijd heeft veel Voor nu en wat het krijgt. stonden hengstenshows rijden, stamboeken gaan bij wat weer weer verder.”

Grand Begin Prix-werk

Hij passage heeft we op beetje begonnen heel sleutelen. de nog ik En Prix-werk een zijn lukken. doet wedstrijd. het we lukken.” een thuis Grand het “Vorige de Grand ook en sinds piaffe Prix-oefeningen. tussendoor Prix de en hij aan een de leuk mee te begin Alting te Koen en als met wat een Ik hem met nemen. Met te krijgt vaak niet leuk houden beetje mooi, zou gaat tijdje We week moeten gemaakt tijd Grand waren Prix weer langer zijn Koen hoef of gaat eners probeer thuis de kijken Grand heel de om

Alle dinsdag in Subtopuitslagen. rubriek Alle te aanstaande onze vinden zijn uitslagen

Horses.nl Bron: