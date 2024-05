Kim Alting stelt zich NK-medaillekandidaat: ‘Ik heb eigenlijk geen verwachtingen’

Schijndel x topscores goed 74,048% lieten zien de NK de en Nadat overwinning. kreeg Vorige Emma een en Dressuur het ZZ-Zwaar de Subtopwedstrijd kandidaat Alting te de en dat een en deelname B) 74,571%, al Amtrup scores behaalde op combinatie in (For Koen Trento ze Reesink voor benodigde zijn voor uitstekend. de reden vandaag het bij medailles. van aan Gribaldi ze Koen gaat vertrok Veghel dat week naar dubbele Kim rijden ruimschoots Alting In voor in

als er Emma Eibergen tot afgelopen door terugkeer ZZ-Zwaar mee de voor me het nog eerder nam ik en ben Koen verhuisde stallen locatie in Kim medaille”, niet vertelt Liere, stond Reesink een eigenlijk zie uitgebracht Dinja Amtrup. “Ik en naar een Koen Denemarken Uden, haar heel teugels met in zelf de Na For-Gribaldi-zoon naar en kandidaat werd bij Alting. Reesinks van maar van blij over. Alting januari

genoeg Gelukkig wel

heel combinatie deelname graag waren “Dat scores NK. toe Vorige ook fijne hoog een en de net wil Maar debuut. genoeg proeven voor tevens NK-scores: de het en hun en gelukkig maakte best constante Veghel goed afgelopen de maar “Toen en week poefjes hele kan ging benodigde waren al in en april naar nieuwe De voor het 73,14% mooie aan lopen.” ruimschoots combinatie genoeg hele wel het Koen NK.” zege. 70,14% niet behaalde wel dubbele daar

Als reserve

goed in nog Vandaag gelukt!”, opgegeven Daarnaast zou als het wedstrijd uit. scores mooi lachend. konden als reserve. nog Veghel we Schijndel maken. meters deze Alting de dus niet voor kwamen hoger wedstrijd is we hadden want deze in oefenen “Ik even Dat en vervolgt lukken, nog al had

zwakke Geen punten

aanleuning. en kan scoort.” het Hij is en denk proeven mooie is zien. Hij de draaien dat springen. mooi dat om Ik en hele zwakke geen in stil constante paard pirouettes sympathiek eigenlijk een heeft te wissels ook mooie loopt punten “Koen

puntjes i de Beetje op

zou Alting concurrentie heel op om halen. Hippiade en rijden Dressuur. kampioenschap hetzelfde heel nu kan rijden niet brengt. puntjes de proefje grote het en eerder Koen is.” ik het blij Voor zijn mogen wordt ook een maar wilde eerste de te dat NK beetje score fijne gaan We en wat we heel het dat is geen nog als proberen reed het op ik KNHS maar graag hoop en is de thuis de doorrijden het we voor de kür gaan gekomen en ben lekker eigenlijk het zien gaan rustig Koen sterk. Indoorkampioenschappen i Tuurlijk op al stal “Ik scores NK een leuk Voor is hij foutloos verwachtingen. dat op zetten. altijd de heb zijn maar de NK Ik dan

dinsdag Subtopuitslagen. te in rubriek Alle Alle zijn uitslagen vinden aanstaande onze

Horses.nl Bron: