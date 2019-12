Kim Jacobi: ‘Alex van Silfhout haalt het beste in ons naar boven’

Na een wedstrijdpauze bracht Kim Jacobi haar eigengefokte Horses2fly Après Minuit (Prestige VDL x Amsterdam) vandaag weer aan de start. Dat deed ze op de Subtopwedstrijd in Erica en die rentree pakte goed uit. Het duo reed in Grand Prix naar 67,663% en bleef met de score ruimschoots voor op de concurrentie.

“Ik ben echt vet blij!”, vertelt Kim Jacobi enthousiast. “We zijn een tijdje niet gestart en er zaten nog wel wat dingetjes in onze proef. Maar dit was een mooie comeback.”

Verbeteren is twee

“Grand Prix rijden is één maar verbeteren is twee. Daar ben ik mijn trainer Alex van Silfhout heel dankbaar voor. Hij haalt in de training het beste in ons naar boven. Het zou leuk zijn als dat ook in de proef zou lukken”, grapt Jacobi. “We hadden nu nog drie foutjes maar dat maakt me niks uit.”

Nog steeds progressie

Naast het rijden was Jacobi de laatste tijd druk met de verbouwing van de stal, haar werk als docent en het geven van instructie. “Daarnaast rij ik ook jonge paarden en als ik het met Appie goed wil doen, moet ik daar de tijd voor nemen. Hij is hier natuurlijk geboren en zodoende ken ik Appie al veertien jaar. Het is super leuk dat we nog steeds progressie kunnen boeken en dat kwam ik vandaag weer tegen.”

Vreugdesprongetje

“Dat laatste stukje kwam er vandaag ook nog bij”, jubelt Jacobi. “Het was al zo’n tijd geleden dat we in de ring hebben gereden en vandaag was wel een beetje een opluchting. Met achten voor de eners en de tweeërs heb ik wel even een vreugdesprongetje gemaakt. Op de zigzag in galop hebben we heel erg getraind. Super leuk dat die nu een 7,5 opleverde. Tot de laatste lijn waren de piaffe en passage goed voor 7,5-en en de andere stukken waren ruim voldoende. We hebben over de hele lijn echt progressie gemaakt en het was super leuk dat de juryleden dat zagen. We hadden wel wat juryverschil, vooral in de dubbelellers en dan gaat het snel. Maar ik ben blij met allebei de scores.”

Nu weer vaker mee

De amazone is van plan om Après Minuit weer vaker mee te nemen. “Nu weet ik weer waar we staan. Waar we progressie in hebben geboekt en wat er nog beter moet.”

