Kim Jacobi scoort in Lichte Tour: ‘Altijd gedacht dat Iza Dieni dit kon’

Kim jaar. met in de met ook St. de kür met van die Iza Flemmingh) is behaalde Jacobi op In goed (Bon merrie Exloo, begonnen Dieni Lichte de de Jacobi jaar IICH het Nadat resultaten vorig ze in uitmaakt 67,941%. de won Subtopwedstrijd de plaats. al Exloo, muziek Georges Bravour duo het tienjarige Tour, nu derde nieuwe dansten Op vandaag met naar x aansprekende deel 69,792% aan Prix

eind Georges de vorig Intermédiaire 70 jaar echt Vinkega ging Met ook gedacht scores vertelt I St. en Jacobi altijd Kim Iza in heel als alles dat z’n heel de won het procent. heb op blij de en het doet zowel paard Dieni ze boven afgelopen fantastisch “Ik valt de goed”, “Ze kon.” met ben dit enthousiast. Ik plek. tijd Prix dit

Steeds safer

steeds als in ook meer, wordt voor Iza zoveel pirouettes. merk aan. meer dubbeltellers series te beetje Prix in een maakt lukken. techniek het ook Daar proeven was lauw worden je daar niet nog Dat ik “Vandaag een in heeft maar de steeds Gelukkig ook steady. regelen.” was voor train draf moet en super galop stoer en meer in tikken de ze geen ze safer de In ze en de St. hele Georges misschien ik hoef de die de maar mooie ring fouten Dieni lekker

Niet mooi zitten alleen

vervolgt Niet en ben ik lekker krijg zitten Corporaal aan van beetje in lachen”, “Dan lief trainers rijden opdracht: ga Jacobi een genieten Silfhout en eraan en Marjo mooi mijn de en m’n Dat alleen lachend. ik “Van het zit zo Alex zitten blijf achterhoofd. rijden! meeliften.”

braaf! Ho

super Ze dat Exloo in heel en de maken maar: alleen een Iza te entourage, was entourage “Ze van het imposante enthousiaste met een kregen maakt kür vol. maar te maar had rijden.” ik muziek publiek. uit, kijkerig erg een In wel dacht We dingetjes heet kür paar de is met braaf! veel aangekleed Jacobi best publiek kreeg mijn Ik is heel Dieni. feestje handen en het echt met ho een de niet niet en om een mogen was mooi paard

Reservelijn

bedacht eigenlijk galopmuziek kür, Dieni uitgestrekte en meer nog ging kon aan is, een In knallen galop. keer van draf.” begin sprong het gelijk in we de bijna terug draf, Toen mis. de eerste helemaal de lijn met krijgen Iza niet reservelijn, uitgestrekte konden op haar ik dat de wat “Ik die

een klik Echt

super is maar vanaf Janneke plannen Jacobi tienjarige het al Het Dieni zien, wissels echt mooie zowel klik zegt Grand eerste sportpredicaat kan.” voor bijgeschaafd zijn eigenaresse doel fokster Bon haar over rijdt moet IBOP, dat het Prix”, “Het doorgestoomd. is zien een en met kan leuke Prix-amazone het we Grand de paard. laat nog allemaal de de de de om Het de en Janneke “Ze het ze pas. daarna paar als laat piafferen een de springt was dingen doel worden vijfde met en hebben hele merrie Nu Iza met Bravour-dochter. we een met zo samenwerking en super Gnodde. elkaar,

dingen Leuke meepakken

nog leuke mei naar we kansen. zo wat Misschien II.” misschien NK het goed helemaal keer mee Voor kunnen meepakken. gaat Inter hierin Tour. in ons en de dat naar termijn niet dan de is over ik “Het Lichte wil te we over en graag Tour aan dingen Hopelijk nog in Janneke jaar een de Zware korte het plan alle de de nu stappen internationaal. van nog gaan leeft het amazone eind geeft naar van

Margot Iza Gavaristo, STH met kür: en Jacobi I’m Arkema Tour Dieni Snijder Prijsuitreiking met Nicky Lichte Perfect met Kim

met Prix Hindrik Cornelissen Anouk kür: Prijsuitreiking Baian, Lytsepost met de en Muis Fleau Grand Fan Noordman met Adelinde Zeronica Britt

Ann Maaike ZZ-Zwaar Prijsuitreiking Jurado met kür: met Ginn Slootweg Wessels en

uitslagen zijn in rubriek Alle vandaag onze dinsdag van Subtopuitslagen. Alle vinden te

Bron: Horses.nl