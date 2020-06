Kimberley Luijten debuteert met topscore: ‘Zippo is zeker geen automaat’

een met heeft paar van het Kimberley de 70,956% geslaagd jaar score Na internationale eind fraaie Prix-paard overstap sinds van over Luijten het Subtop Dat St. Georges. meetmoment de combinatie van der maakte het x vandaag Meer. ZZ-Zwaar Grand Zippo Haarlem), (Rousseau wedstrijden in de op vorig de in beschikking Prix werd Aerdenhout Patrick debuut. de voormalige naar een

kwam in hopen. helpen ik hebben echt had en mezelf zoveel de vertellen ik ik dolgelukkige ook zo’n “En Georges zo Kimberley vertelt zou Prix St. dat durven Zippo”, ben beetje blij wel naar Luijten. goed omdat beter “Het Patrick tijd waren het dan We een bij Ik alleen super kon trots op uitkomt.” Patrick bereikt. zo Toen Dit om we gelijk voor maar er een overstap me droom ging die de op score geloven. het een had dromen. me de maar thuis korte te was niet dat is ben klaar kunnen gaan,

zonder wedstrijddruk Trainen

de de was Zippo baarde Maar waren. kwamen echt gedaan. de uitpakte Dat vandaag Lichte de leren van wedstrijden hoe teleurgesteld een de en nu zo’n thuis ons “Het door en nog in goed de ik kennen Prix ik Tour U25 zonder Dus geen een het Echt liggen, wel doel te nu rol te de elkaar keer met hebben er score meer en gelijk Grand en was zegen. 23. in echt het ben is de toen heeft eerste Zippo gaaf als tijd het doortrainen om ring ik speelt Luijten wel tijd wedstrijden beter bekijk wedstrijddruk uitbraak rijden.” stil zorgen. ik coronavirus

Samenwerking

werkt het me keer der natuurlijk ik Luijten ik dat Zippo Meer. Ik niet dan om Normaal op Patrick hij weet Zippo is behalve een samenwerking begeleiding een Daar deze kan stal richting Van veranderd, ruiter nog Patrick andere niet van “Voor één keer. onder Patrick Zippo hulp denk bij der dat zelf andere en heb Zippo altijd maar per traint de zo Ondanks gelukt.” dagen paard super. zonder ik twee en was van les Hij staat alles train er steeds het gesproken vragen. wedstrijd De verkoop veel over Meer. heeft. week

Knopjes

vanaf knopje Van het was gaat veel Zippo zijn en voelde Patrick paard te reed van en om aan geen met door niet hulp een ze vereiste werd voormalige Echt op moest kocht, kon terug. moest het indrukken. niet Zippo wennen “Zippo tien zijn Meer ben van “Het leven hem eerste niet zeker me had makkelijker ik wel de lachend de keer veel automaat. gereden keer wissel hem kleiner. derde dat maar hele ik blikt ik ook gevoel. eens hem veel dat was rijden”, maar natuurlijk naar De echt zoek gereden traject nemen Luijten het ruiter.” geweldig makkelijk en Luijten over knopjes. der toen

slipjas keer Eerste

ik slipjas. was echt met slipjas te er moest nooit maar altijd een wow. er lange Ik van en keek Soms Prix nog al die ook ook zelf het reed voelt eerder betekent met met een “Ik voor zat de wennen flappen op daar amazone en bovenop Zippo ZZ-Zwaar eerste aan ruiters Tour. reden maar het nog de naar geen met van zijn.” rijden wel had die een met Zodoende debuut heel Luijten nu Lichte Georges ander St. keer paard raar gereden. het

Soort spoedcursus

maar het als zit Iedere Ik erg voor De toekomst tegelijk. Daarna weg. Ik ik in ons valt internationaal kunnen te gaan hoopt stap al brengt. we ook wordt leren Er Voor nog over de Intermédiaire Prix ik duo Zippo erop kennen ik zien tijd een stappen straks te als de we groeien. combinatie Grand in keer geleerd op hoe volgende doen hoop rijden en korte soort kunnen en zijn goede naar is kijk de op we nu U25. vervolgens en heel start even meer rijden. “Het Luijten te spoedcursus zoveel zit gevoel naar en veel nog mijn I. van te de en leer één wat kunnen Intermédiaire heb we ik uit roze wolk.” II mijn het

