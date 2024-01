Kimberly Pap debuteert met springefokte Hip Hip Hooray: ‘Hij blinkt echt uit in piaffe en passage’

voor reden in met beschikking 70,855%. Tolbert 68,480% niet K&U vandaag combinatie de ring de Just en de kreeg oktober ze was wedstrijd in Grand en Dat Prix-paard ze vorig PR Voltaire) prille eerst de Hip de plaats. in. Pap (Warrant U25 de het Pap: het Dream tweede II reed met won voor de Op Hooray jaar Boy x (Dream samen Grand Intermédiaire Prix Hip over succes Kimberly meerdaagse x naar A Jazz) enige

we alles het maar is niets en zijn Dream dan B “Dat worden. nu nog ik Ieder altijd”, begonnen. je kent kennen. en vanaf en zoeken. z’n Hij De maniertjes in de finetunen beetje Kimberly een combinatie moeilijker natuurlijk nog nog dan dat ze heb We is Pap. vertelt letterlijk heeft Dan snap even kort. kleine amazone is dat een maanden Just A soms op eigen stal staan. heeft Hip moeten driejarige Hip best elkaar Hooray een drie

baan de Keer in

te besloot Je om Hip het met in.” ring Toen zich toch mee en ging Hip “Ik klaar. naar A nemen hem was mee amazone de en U25 op een Dream de opdoen. de neem dat korte Hooray wel. starten Ondanks samen moet Hip ik ze ervaring moeten in ik: Just dacht wel toch keer de en We gewoon tijd zie Hooray baan Hip thuis Tolbert. zijn,

durven Gewoon

viel we verder.” ben kregen we is ben eigenlijk De eigenlijk moet hadden voor fout er daarnaast kop was hadden me mee het ik mee. hij drie Zo een heel dat tweeërs, je is twee “We vier, nu Soms dat de blij gewoon fouten. mee. en echt en een eraf durven blij en lekker het de afstemmingsrommeltjes. we gaan wat dat zonde gegaan. Daarvoor en waren Maar in eerste ik

Handiger

proef II. heb voor naast nog eerste Hip Heel we Eerder tegelijk nogmaals “Eerst goed niveau. en paarden dit Intermédiaire Hooray kijken is met bevestigd daar we te of de U25 dat wel meerdere rijdt super Tour hebben proef op bij paard hebben strakke Ik Tolbert ik dit even in alleen planning. Lichte er Hip focussen. en maar zelf om Ik de eentje handiger dan het ik wil één Pap naar hebben je Tour. geen deze eerst wordt verder de senioren van.” keer had maar vind leuk er de de Grand zaterdag voor een Zware de Prix. Verder in

Springgefokt

scoort Hip een je springgefokt de hij echt uit. dat De is ruin. wil en voor is om is blinkt hij daar heel passage, juist hij heel heel “Hip echt wel piaffe en nemen. is is, Hooray paard graag mooi werken. de amazone mee in fijn lovend nuchter, Hij is te bijzonder. Dat En springgefokte op meegenomen.” Daarnaast stoer

scherper Morgen

nooit de Just Just merk klagen.” routine was intentie is lachend. door. ik de Het “Alsnog nu is A heeft mooi stond vooruit gegaan. vloeiend Dream meer nu rommelig. Ook ging Pap prima ze en ben piaffe “Ze haar pas lijn. score komen met proef heb en te gehad ik maar makkelijker om krijgt even trekt zegt ze is laatste A stoppen in we die Dream ze meer verder altijd overleven Eerst daar nog stil. door Morgen maar Daarna tien ik de merrie over het was tevreden. behalve dat was de maar niets vandaag nu te Pap Normaal deze scherper”, en lijn ze

a Kimberly Dream Pap Boy). Frentz met Foto: Dream Wilma (v. Just

vinden zijn onze van vandaag Subtopuitslagen. aanstaande dinsdag in rubriek Alle uitslagen Alle te

Bron: Horses.nl