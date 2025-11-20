Kimberly Pap drie keer dik bovenaan: ‘Volgend jaar een stapje hoger’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Kimberly Pap drie keer dik bovenaan: ‘Volgend jaar een stapje hoger’ featured image
Kimberly Pap met Martinez. Foto: Wilma Frentz
Door Ellen Liem

Kimberly Pap had twee paarden meegenomen naar de Subtopwedstrijd in Voorthuizen en was met beide uiterst succesvol. Met Custom Zadels Nespresso (Indian Rock x Rousseau) reed ze in het ZZ-Zwaar naar de topscores van 70,786% en 72,500% en de proef in de Intermédiaire I met Martinez (Glock’s Toto Jr x Gribaldi) was goed voor 67,279%. Met die scores won de amazone met grote afstand alle drie de rubrieken.

