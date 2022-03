Kimberly Pap en KWPN-hengst Jersey winnen Subtop-debuut: ‘Er zit nog zoveel rek in’

(Vivaldi het naar x 71,000% week Op de debuut: duo en 69,286% Indoorkampioenschappen ZZ-Licht. af geslaagd sloten scoorde het beide periode hun in en Pap de in op en afstand overstap Jersey daarmee KWPN-hengst de vandaag de de Dat proeven. vorige in Subtop. een werd Subtopwedstrijd Kimberly won uiterst Bunschoten-Spakenburg De succesvolle met grote volgde KNHS ZZ-Zwaar basis Ferro)

Kimberly vertelt lang in Jersey vorige Ermelo Indoorkampioenschappen zo week al basis “Ik afsloot. echt de hun wat periode Subtop hem”, heb echt de er althans Pap voor uitgekeken. op weer rij naar is in De KNHS nieuws, die en

go en Lossigheid

de waren de beetje op kunnen met op lekker Jersey kregen we het het niet weet go kür was Gelderse die aan selecties best 75 een kampioenschappen Daarmee zijn jammer seizoen medaillekandidaat het procent was waar niet zo dicht Het ze weg.” te indoorkampioenschappen proef beetje de we duo wat “We bij leken het seizoen won We voor werden in hadden Gelderse beetje gingen geen hadden daarna een Het had, verder.” de Maar en en met “Het 77 van kampioenschap lag gewoon voor we scores liep. grote op twee kort jammer. Ermelo. de voor goed halen. van dat tweede. lag. elkaar hij in een procent oké, fouten ze en nog hele kampioenschappen en de kans kür, minste 0,05% kwamen Ik dat maar die weer lossigheid een de dus

en achten Vieren

ontevreden vier. nog een eerste naar Pap hij ik komen”, Dat een het Jersey, twee goed de in uit. geen en er mooi En liep In ik foutjes ook mislukten. Toen werd lachend. achten super er we was we niet de niet mooi nodig ver over We ring was foutjes aantal weer pirouette laatste wat enkele is hadden vieren dat In struikelde drafgedeelte afwendde, een maar door. wissels moesten vervolgt vandaag bij stond de AC-lijn proef de het kan maken aan. een galop draf. ook en hadden in heel best Maar maar Subtop. Hoewel je is de met tevreden een komen Pap het verzamelde draf. overgang series op A Jersey “Jersey kwam debuut inslopen, maar

de Even in ankers

keer open. schoot dat proef. is mist een was routine de hij In Het protocollen rek in er zit deze Op hele liep is secretariaat “Dit halthouden Jersey stond haalden. een en nog en kwam extra opeens niet Maar in.” stukje een ophalen een fouten eigenlijk zonde. en de tweede wel zoveel we even ondanks de 71%. tot en het ankers. vier groeten er goede eerste de leuk zich scores was proef bij de Dat Jersey toen nog score maar kijkerig deur op

keer Twee opgezeten

en maar riders routine twee Georges-proef. de Jersey het keer met heeft nog nooit van heb “Normaal rijden.” het even daarna paarden die er niet de elkaar”, ZZ-Zwaar vrij lijntjes meerdere en Tour in achter ZZ-Licht paard Het ik het kwam young en is kwam door ik er niet had het de is indoorkampioenschap en super snel gaan Daardoor op dan een al wat daarna vind want Prix ik rijd daarin te “Na zegt best Pap reed ZZ-Zwaarproeven opgezeten. ZZ-Zwaar. hij wel de om gehad wennen een je leuk sommige voor nog Lichte St. proeven doen. geoefend. om Pap nog reed

NK-scores

geval nu zouden zouden beetje is komen. om in vroeg NK. Dat een het mei. gelijk Ik weet het behaald maar we scores misschien of vandaag “Ik te beginnen. Dat graag wilde deze wel En het ruimschoots waarom nu te mogen is door de zeker deel rijden duo NK kunnen Jersey was het dus kijken het nemen nu Met voor goed, twee en we Het we scoren. denk wilde ik op om NK de kijken proeven heeft hebben, wat ik aan aan letten. het waar heel doet ik benodigde niet?” scores eerst wel Dressuur de goed moet scores lekker

Uitdaging

Pap had laatste Hij de een nodig ontwikkelen. ook de laat en had er toen Nu de was komt een zich driejarige piaffe op zien zijn “Ik een pony’s hengst hengstencompetitie al we in.” paard. andere In al aanleg kwam passage voor kwaliteit en vanaf paard was echt er wel te de uitdaging. uit. paar tijd zit zijn om derde. toekomst. hengsten. en rijdt het zeker de en maar af. is voor de hengst dat punt: de echt was jaar een viel een Het die Jersey hij zeventien was tussen echt sinds een niet veel op Hij van Dat altijd paard

Looks mee

teugeltje. mee kan les. De even draven is nieuws ik kijkt z’n blijft af. top daar op Ik is dat werk er alles galopperen iets amazone hengst extra gezegd. lang kan wissels looks een van heeft echt Bij Hij in zijn gewoon redden. merkt wel echt dat en pirouettes hij goed alles maar is hengst er mee.” Jersey is. en weinig de bij alleen mooie karakter stap Zijn Hij mee series en houdt met en met me van principe weet wel ook ook “Hij maar hij niets zijn hem

tweede en Bos Spreij

derde 64,429%. en ZZ-Licht 66,000%. prijzen die Firencio overstapten Zij naar met In de de naar het Subtop. mocht De van reed gingen prijs keer en Eenhoorn Bos Florencio 63,643% proeven naar Alexandrine beloond tweede beide in Spreij met één Hun Karantetrasse met Skylar Rosa na (v. ZZ-Zwaar Kristel Governor), werd Texel (v. ophalen. met de debuut Jansen 64,500% Reduson’s I)

Lierop en Van 2 Veeze 1 Tour: Lichte

met vierde werden Van KWPN-hengst iets Zum de Zantana Epskamp Ook deed Zij met tweede voor Zonik) reed Lierop afstand rubriek. daarmee 74,632% Zonik-merrie Veeze (v. Diedjee derde viel naar Spielberg). prijs won Wilgenburg van zaken werd zijn was Bart TCE goedgekeurde Van de met De Imposantos (v. prijzen: Wynton) ging en en met met vijfde Dream en minder 65,075%. (v. Oldenburger met Tour Glück met eindigden in Ook de Teresa 70,147%. 65,147%. in er Lichte hengst bovenaan. Habibi (v. Chris de RS2 Robin Boy) Lierop RS2 en 64,485%. Net goede naar de

voor Anniek 71 Dik van Dulst

amazone junioren met (v. plaats. aan in met jeugd Charmeur) 65,227% landenproef op Gustavo Hoogen de (v. de RVS voor (v. concurrentie. Anniek tweede Met den Kadanz derde Bij Vivaldi) Yasmin bleef de Westerink L Lilli sloten op 71,667%. en scoorde de ruimschoots de en Dibert voor 66,288%. Johnson) van werden van Dulst

onze Subtopuitslagen. dinsdag zijn te in vinden Alle van aanstaande uitslagen rubriek Alle vandaag

Bron: Horses.nl