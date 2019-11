Kimberly Pap scoort bij senioren: ‘Ik wil graag iets meer uitdaging opzoeken’

Hoewel er vandaag op de Subtopwedstrijd in Bunschoten Spakenburg ook een young riders-rubriek op het programma stond, besloot young rider Kimberly Pap niet tussen haar leeftijdsgenoten te starten maar bij de senioren. Dat pakte heel goed uit. Met Vloet Victory (Jazz x Ulft) noteerde ze in de Prix St. Georges de topscore van 74,191% en won daarmee met grote voorsprong het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Vorige maand maakte Kimberly Pap met Victory in Emmeloord haar debuut bij de senioren. Dat was toen goed voor de overwinning met ruim 70 procent en vandaag, op hun tweede start in de Prix St. Georges, ging er met dik 74 procent een flinke schep bovenop. “Emmeloord was al heel leuk maar met vandaag ben ik echt heel blij. De landenproef voor young riders en de Prix St. Georges is natuurlijk dezelfde proef maar ik vind het leuk om een groter deelnemersveld bij de senioren op te zoeken. Dat geeft iets meer uitdaging dan starten in een kleine groep young riders”, legt Pap uit.

Dubbelteller tikt aan

De jury was laaiend enthousiast over de proef en schreef het lovende commentaar: ‘wow wat een rijkunst, genoten’ op het protocol van Pap. Ook de amazone zelf is tevreden over haar proef. “Ik ben er echt heel blij mee”, vervolgt ze enthousiast. “De draf was iets expressiever dan de vorige keer. Dat wilde ik ook heel graag. Vic kan heel expressief draven en vandaag lukte dat ook goed in de proef. Ook het stapgedeelte ging goed en we kregen een 8 en een 9 voor de uitgestrekte stap. Dat tikt als dubbelteler lekker aan.”

Bevestigd en safe

Ook de galop, eerder Paps minst favoriete deel van de proef, verliep goed. “Dat was met Vic in het begin best lastig”, blikt de amazone terug. “Maar nu is het echt goed bevestigd en safe. Tuurlijk zijn er hier en daar nog wel verbeterpuntjes. Het appuyement en de pirouette naar rechts konden wat mooier maar voor die naar links hadden we een 8,5. We hadden geen fouten of gekke dingen en het laagste cijfer was een 6,5. Het kan erger”, zegt Pap lachend. “Als de series foutloos zijn, ben ik blij dat ik daar klaar mee ben. Daar scoren we nu nu zevens en soms achten voor. Dat is echt super.”

Internationale rentree

Voor de combinatie staat eind deze maand CDI Aken op de planning. Dat wordt de internationale rentree nadat ze afgelopen zomer op het EK voor young riders in Italië drie medailles wonnen: teamzilver, individueel zilver en brons in de kür. Maar ook daarna gaat Pap op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Eerst Aken en daarna een keer de Intermédiaire I. Een andere proef vind ik toch wel weer een uitdaging. De serie om de twee zit er eigenlijk wel bevestigd op en de hele pirouettes zouden ook moeten lukken.”

Geslaagd debuut voor Corinda Luttjeboer

Na een succesvolle periode in het ZZ-Zwaar maakten Corinda Luttjeboer en Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) vandaag hun overstap naar de Prix St. Georges. Dat debuut was gelijk goed voor een 70%-plusscore en met 70,221% mochten zij het rode lint ophalen. Ellen van Gastel bracht Astrid Sollenburg (v. OO Seven) eerder al uit in de Zware Tour en nu deden ze een stapje terug naar de Intermédiaire I. Daarin noteerden ze de hoogste score van 66,471% en dat betekende in het gecombineerde klassement Lichte Tour de derde plek. De Prix St. Georges van Marian Dorresteijn en haar eigengefokte Enjolien (v. Jazz) werd beloond met 64,265% en daarmee de de vierde prijs. Valeria Yunaeva en Amazing (v. Krack C) maakten met 63,750% de top vijf compleet.

Fleur Prinsen wint jeugdrubriek

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders was Fleur Prinsen de grote winnares. Zij reed Fame (v. San Amour) in de landenproef voor junioren naar 68,182% en bleef daarmee ruimschoots voor op young rider Nicole Verschoor. Haar proef met Gentleman F (v. Uphill) was goed voor 61,029%.

Devenda Dijkstra scoort dubbel

Devenda Dijkstra mocht twee oranje linten ophalen in het ZZ-Zwaar. Zij stuurde Hero (v. Johnson) naar 68,429% en 68,571%. In proef 37 streden Vanja de Boer – Putker met Putker Equichique’s Ibsen (v. Desperado) en Nicole Verschoor met Gentleman F (v. Uphill) om de tweede plek. Beiden scoorden 65,357% maar na toepassing van de ex aecquo-regeling ging de tweede prijs naar De Boer – Putker en de derde naar Verschoor. Jesslin Galiart sloot met Gaby (v. Jazz) in de eerste proef aan op de vierde plek (64,286%) maar in de tweede proef klommen ze met 64,143% op naar de tweede plaats.

