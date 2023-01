Kimberly Paps Lichte Tour-paard Floris verkocht

Kimberly Pap heeft afscheid genomen van haar internationale Lichte Tour-paard Floris (Ampère x Florencio I). De dertienjarige KWPN-ruin is verkocht naar Zuid-Korea.

Floris begon zijn internationale carrière bij de junioren met Chiel van Bedaf. Daarna nam Kimberly Pap de teugels over, zij begon in 2021 met hem bij de young riders. Datzelfde jaar werden ze onder andere tweede in de landenproef in Grote-Brogel en vierde in de kür in Aken. In 2022 reed Pap de ruin op twee internationale Lichte Tour-wedstrijden, beide met succes. In april wonnen ze in Kronenberg de kür op muziek en in juli werden ze in Grote-Brogel twee keer tweede en een keer derde. In oktober dat jaar won het duo de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie.

Bron: Horses.nl