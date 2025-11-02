King Karim USB verkocht naar Italië

De KWPN-goedgekeurde hengst King Karim USB (Glock’s Toto Jr. X Painted Black) verlaat Nederland. Hengstenstation Van Uytert en Stal Brouwer hebben de hengst naar Italië verkocht. De hengst vervolgt zijn carrière daar onder het zadel van een Grand Prix-ruiter.
Brouwer Minderhoud). in voor Later King Peter hengst en eigendom vorig BV van en Ednihap Kiestra De Van jaar door naam. Nicole Edward (het Glock K.J. Gal, bedrijf De Werner zijn daarvoor was door van Hans Karim kreeg voorvoegsel gefokte werd aangeschaft. Karim het Uytert King
Verrichtingsonderzoek
stonden aan vrijwillig en ingeschreven achten punten. hengst met 8,5-en. en cijferlijst deel nam Voorjaarsverrichtingsonderzoek van zijn louter 83 werd het 2018 De KWPN Op
HC-winnaar
Riccardo van in hij met in L zadel Hans Minderhoud KWPN Peter Glock-stalruiter klasse Hengstencompetitie met de de werd de won Sanavio In 2019 toenmalig begin Pavo elfde Cup het finale dressuur. en hij in 2020 de
hengstenshows van van Karim jaar Uytert, Gwen Uytert ex-vrouw diens van Franssen. van Anne de de voorgesteld door dit werd Op en King Joop dochter
