Kirsten Beckers: ‘Easy heeft zijn zwemdiploma gehaald’

Met haar bijrijdpaard Easy Quo (Status Quo x De Niro) behaalde Kirsten Beckers eerder al heel wat mooie resultaten in de Subtop. Daar kan nu weer een succes bij. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Neerijnen noteerde het duo de fraaie score van 70,326% in de Grand Prix en daarmee wonnen ze met grote afstand de rubriek.

“Easy liep heel fijn en trok er goed aan maar het was nog niet foutloos. We hadden een grote fout in de tweeërs en bij het halthouden bij C stonden we twee meter na de letter. Net alsof ik het vergat. Daarnaast was een pirouette te veel doorgedraaid en hadden we een fout in de eners. Dus er zit nog veel verbetering in.”

Routine opdoen

“Maar deze score is echt super tof en er zit nog nog veel verbetering in”, zegt Beckers die vandaag hoge punten kreeg voor de piaffe en de passage. “Dat is toch belangrijk in de Grand Prix. Nu gaan we routine opdoen en de fouten eruit poetsen. Ik denk dat we alles bij elkaar hooguit tien wedstrijden hebben gereden. Er zaten best nog wel wat dingetjes in die niet nodig waren maar Easy heeft vandaag zijn zwemdiploma gehaald en kan nu door als zeepaard”, zegt Beckers lachend die vandaag flinke buien en een natte wedstrijdbaan moest doorstaan.

Beetje smokkelen

“In de Intemédiaire II kan je nog wel een beetje smokkelen en mag het nog wel een beetje voorwaarts zijn. Ik ben super blij dat Easy de piaffe en passage doet nu al zo goed doet. We gaan thuis rustig doortrainen en dan kijken waar het schip strandt. Je kan wel oefenwedstrijden rijden maar uiteindelijk moet het een keer gebeuren. Ik moet mezelf af en toe een schop onder m’n kont geven en weet nu waar we op moeten oefenen. Het komt wel goed met meneer.”

Stiemer volgt

Sem Stiemer reed met Bløf (v. Uptown) de Grand Prix U25 en noteerde daarin 65,705%. Die score betekende in het gecombineerde klassement de tweede plek.

Bron: Horses.nl