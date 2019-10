Kirsten Beckers scoort nieuw PR in Grand Prix: ‘Nu gaan we het verder uitwerken’

Met dik zeventig procent was hun Grand Prix-debuut eerder deze maand al overtuigend maar vandaag deden Kirsten Beckers en Easy Quo (Status Quo x De Niro) er nog een schep bovenop. Bij hun tweede optreden in de koningsklasse liep de teller op tot de fraaie score van 72,01%. Daarmee waren ze op de Subtopwedstrijd in Oirschot de absolute uitschieters van de dag.

“Het zou lekker zijn om elke proef twee procent omhoog te gaan. Als het zo makkelijk was”, vertelt Kirsten Beckers lachend na haar progressie in de Grand Prix met Easy Quo. “We gaan nu lekker routine opdoen. En met zo’n score klinkt het misschien gek, maar was nog niet foutloos en kan echt nog beter.”

Beter dan te weinig

“Voor mijn gevoel was de galop de vorige keer beter, nu was Easy daarin een klein beetje gespannen. We hadden weer een fout in de tweeërs en de pirouettes konden beter. De tweede pirouette draaide hij te snel en de wissel na de uitgestrekte galop was voor me uit. Verder was het achterwaarts een twijfelgevalletje en zat ik bij het binnenkomen weer niet op de AC-lijn”, zegt Beckers over haar proef. “Dat zijn gewoon stomme dingen waar je punten op verliest. De zigzag, de eners, de piaffe en passage gingen fijn maar misschien dat Easy er in de passage net iets te veel aan trok. Maar dat is beter dan te weinig.”

Hartstikke groen

Beckers reed met haar bijrijdpaard vorig jaar nog ZZ-Zwaar en boekte sinds die tijd een enorme progressie. Inmiddels scoren ze zeventig plus in de Grand Prix. “Het is nog hartstikke groen en Easy heeft nog niet zoveel binnenwedstrijden gelopen. Maar het is echt een fantastisch wedstrijdpaard”, looft Beckers de tienjarige ruin. “Hij doet liever piafferen dan een keertwending stappen en zijn instelling is echt heel goed. Ook als hij het spannend vindt, stopt hij niet en draait niet om. Nu gaan we het verder uitwerken en kilometers maken.”

Bijzondere constructie

Het blijft een bijzondere constructie: eigenaresse Sanne Scheepers rijdt Easy Quo zelf en gaat daarnaast een paar keer per week met hem naar Beckers, die hem in de sport uitbrengt. “Deze week heb ik Easy met vier keer iets vaker gereden. Maar meer heeft hij denk ik ook niet nodig. Sanne rijdt hem ook in het bos en maakt een keer een sprongetje. Daar blijft hij een blij en vrolijk paard van. Het is fijn als een paard het werk leuk vindt en het voor je wil doen.”

Kadervorming en internationaal

Inmiddels heeft Beckers ruimschoots de scores behaald om internationaal te mogen starten. “Dat is in de toekomst zeker de bedoeling en ik ben super blij dat Easy zo fijn aantrekt. Dat is het belangrijkste in de Grand Prix. Het plan is om dit jaar nog even wat kleinere wedstrijden te rijden en dan volgend jaar de kadervorming en de internationale wedstrijden mee te kunnen pakken. We gaan het netjes opbouwen tot dat het echt goed is en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Skylar Bos wint U25-debuut

De gecombineerde rubriek Grand Prix U25 en Intermédiaire II kwam op naam van Skylar Bos. Zij maakte vorige week met Choice Finch (v. Voice) met dik 67% een geslaagd debuut in de Intermédiaire II. De overstap vandaag naar de Grand Prix U25 verliep met 60,26% iets minder succesvol maar die score was alsnog goed voor de eerste plaats. José van Haaren was de beste in de Intermédiaire II. Haar score met Atomic Dance (v. Royal Dance) naar kwam uit op 60,22% en dat betekende de tweede plaatst in dit gecombineerde klassement.

Nogmaals José van Haaren

Dat was niet het enige succes voor José van Haaren. Met Chideon VCG (v. Lingh) won ze de Prix St. Georges met 63,09%. Christel Kwinten en Eclipse T (v. Andretti) werden tweede met 61,62% en Mascha Spanjers sloot aan als derde. Dat deed ze met Caesar (v. Dayano) met 61,54%.

Inter I voor Muriel de Ruyter

In de Intermédiaire I ging de strijd vooral tussen Muriel de Ruyter en Jolien van Kollenburg. Uiteindelijk trok de Ruyter met D-Quarterboy VH Bloemenhof (v. Quaterback) met 61,91% aan het langste eind en volgden Van Kollenburg en Da Vinci Svk (v. Vivaldo) met 61,69% als tweede.

Bron: Horses.nl