Kirsten Brouwer en halve Lusitano debuteren met topscore: ‘Cees is weer wat anders in de Subtop’

Kirsten Brouwer reed Cesar de Massa (Rieto x Münchhausen) afgelopen zomer op het WK voor Jonge Dressuurpaarden bij de zevenjarigen en vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht maakten ze hun eerste optreden in de Subtop. Met de fraaie score van 72,500% en een royale overwinning in de eerste proef ZZ-Zwaar werd het een geslaagd debuut. In de tweede proef kwam de score uit op 66,357% en de tweede plaats. Daarnaast viel er voor Brouwer nog meer succes te vieren. Haar Grand Prix met Binoeska SB (Tuschinski x Havidoff) was met 68,152% goed voor de eerste plek in de gecombineerde rubriek Zware Tour.

“Cees (de roepnaam van Cesar de Massa, red.) heeft heel goed gelopen en ik ben super blij”, vertelt Kirsten Brouwer die de ruin uit een Lusitano vader en een Trahkener moedersvader sinds het WK van afgelopen augustus voor het eerst weer mee op concours nam. “In de aanloop na het WK hebben we een keer Z2 gestart, daarna de selectie en toen het WK. Dat is zijn hele wedstrijdcarrière dus hij heeft nog maar heel weinig ervaring en ook nog nooit een indoorwedstrijd gelopen.”

Beetje groenig

Om Cesar ervaring te laten opdoen nam ze hem vandaag mee naar Utrecht. “Hij liep echt een super goede eerste proef en het was nagenoeg foutloos. Oké, het is natuurlijk wel nog een beetje groenig”, vervolgt Brouwer lachend. “Cees trekt en super aan en doet heel graag zijn werk. Ik heb echt lekker gereden.”

Fouten en slingers

Door een aantal fouten kwam de score in de tweede proef, die in een andere baan verreden werd, lager uit. “Cees heeft nog nooit twee proeven op een dag gelopen en die andere baan had ik niet verkend. Hoewel de hoofdrijbaan met doeken en hekjes eigen veel spannender is, vond Cees de tweede baan een beetje spannend. Daar moest ik echt m’n best doen om hem langs de wand te krijgen en we kregen heel veel fouten en slingers waaronder aandraven in de stap en een flinke bok in een wissel.”

Heel veel lol

Brouwer is in haar nopjes met Cesar die ze te rijden heeft van de Fransman Sylvain Massa, die bekend is om zijn Lusitano-kruisingen. “Dat is weer wat anders dan wat ze gewend zijn in de Subtop en ik vind het super leuk dat hij gewaardeerd wordt. Hij heeft drie goede gangen, veel go en heel veel talent om te sluiten. Daarnaast is hij ook heel lief en makkelijk en rijd ik hem vaak in het bos. Ik heb heel veel lol met hem. We gaan nu meer wedstrijdervaring opdoen en daarna kan hij mee in de Lichte Tour.”

Beste proef ooit

Ook over de Grand Prix met Binoeska in Brouwer goed te spreken. “Vorige week reden we de kadervormingswedstrijd in Oirschot. Daar liep Binoeska goed maar door een beetje spanning hadden we twee dikke fouten. Ik merk dat ze iets vaker mee van huis moet zodat het in de proef steeds meer gaat als thuis. Vandaag piaffeerde ze aan in de stap maar verder was zó veel beter. Ik denk dat dit onze beste proef ooit was. Meestal scoren we de laatste tijd boven de zeventig procent met achten en negens voor de piaffe en passage en nu kwam het iets lager uit. Maar dit is alsnog een mooie score. Het kan allemaal nog vloeiender en meer van mij maar Binoeska toont super veel progressie en gevoel was veel beter dan de vorige keren. Dat vind ik het allerbelangrijkst.”

Dennis Roijakkers volgt

In de eerste proef ZZ-Zwaar volgde Dennis Roijakkers op de tweede plaats. Hij reed VMF Grandeur (v. Charmeur) naar 67,714%. Sanne Gouwenberg en Freeyo (v. Johnson) werden derde met 63,143%, gevolgd door Jesper van Heijst en Fearless (v. Painted Black) met 62,929%. Mariska Krowinkel en Burning Star (v. Ravel) maakten met 60,929% de top vijf compleet.

Tweede proef wel voor Roijakkers

In de tweede proef ZZ-Zwaar ging Dennis Roijakkers zijn grootste concurrente Kirsten Brouwer voorbij. Hierin zette hij met VMF Grandeur 66,643% neer. Brouwer en Cesar de Massa werden hier tweede met 66,357%. Net als in de eerste proef eindigden Sanne Gouwenberg en Freeyo als derde, nu met 63,571%. Twee zesjarige paarden volgden op vier en vijf: Iago (v. Dream Boy) liep onder Liesbeth Geven naar de vierde score van 62,857%, Equichique’s Ibsen (v. Desperado) onder Vanja de Boer – Putker naar de vijfde score van 62,429%.

Ook 68% voor Egbert Kraak

In de Zware Tour zette naast Kirsten Brouwer ook Egbert Kraak een 68%-plusscore neer. Hij reed Bingo (v. Goodtimes) in de Intermédiaire II naar 68,015% en daarmee de tweede plek in het gecombineerde klassement. De Japanse ruiter Ryunosuke Kuroda sloot aan als derde en vierde. Zijn Grand Prix met met Rostropowitsch (v. Rockwell) was goed voor 64,620% en de Grand Prix met Bellâtre D.E.S. (v. Serano Gold) leverde 63,533% op.

Bron: Horses.nl