Kirsten Brouwer en Sultan naar dik 74%: ‘Nu is het wel een soort van bevestigd’

Goud op de Indoorkampioenschappen in het Z2, zilver op het WK voor jonge dressuurpaarden en goud op het NK in de Lichte Tour zijn een aantal van de successen op de fraaie erelijst van Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro). Ook in de Zware Tour gaat de succes verder. Op hun derde wedstrijd in de Intermédiaire II vandaag op de Subtopwedstrijd in Werkendam noteerden ze een nieuw persoonlijk record van 74,27%. Na deze dikke score gaat het duo de overstap maken naar de Grand Prix.

“Ik ben echt super blij! Sultan gaf een heel goed gevoel en het was al veel meer vanzelfsprekend dan de vorige keer. Ik heb heel fijn kunnen rijden”, vertelt Kirsten Brouwer die vorige maand met Sultan des Paluds ook al een score van dik 73 procent behaalde.

Wat wil je nu?

“De Inter II is wel wat anders dan een Lichte Tour-proef en de overstap is behoorlijk groot. Vorige keer reed ik nog een beetje voorzichtig. Toen dacht Sultan: wat wil je nu?”, blikt Brouwer lachend terug. “Daarom wilde ik graag nog een keer Inter II starten. Nu is wel een soort van bevestigd dat we deze proef makkelijk door kunnen rijden.”

Negen voor piaffe

Het duo scoorde een hele rits achten, onder andere voor de piaffe, passage en de overgangen daartussen. Een van de piaffes leverde een 9 op. “Hij deed het super goed en dat de moeilijke oefeningen goed worden gepunt is hartstikke leuk.”

Kracht

Een paar rommeltjes stonden een nog hogere score in de weg. “De eerste pirouette was heel mooi maar in de tweede had Sultan wat balansproblemen. Hij mist nog net wat kracht. Thuis gaat het wel heel goed maar in de proef is nog wat anders. En aan het einde van de proef mislukte de overgang van galop naar draf. Dat was een onvoldoende. Oké die foutjes waren zonde. Het was niet super slecht of zo maar ik weet hoe het thuis kan.”

Complimenten

Naast mooie punten werd Brouwer ook beloond met mooi jurycommentaar. “Ze vonden het een heel mooi en harmonieus beeld. En een combinatie voor de toekomst. Echt hele leuke complimenten. Nu het zo goed ging, denk ik dat we echt klaar zijn voor de Grand Prix. Ik heb er heel veel zin in. En het is zó leuk om met Sultan de ring in te rijden. Sommige paarden zijn op concours anders dan thuis maar Sultan is een paard dat er in de ring echt voor gaat.”

