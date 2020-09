Kirsten Brouwer: ‘Mijn dag kan niet meer stuk’

die uitkwam. enige en Paluds combinatie op voor een een in de 71,196% met A-kaderscore vond x de waardoor De kaderscore 71,993% hoofdjury andere noteerde. van en gemiddelde 71,739% In twee juryleden Subtopwedstrijd de waard, de gaven de & de (Soliman Wezep proef Prix Kadervorming Hus op 73,043% B-kaderscore Grand vandaag Brouwer Kirsten Uitzending het De des met Sultan was Niro)

blij. vooruitgegaan”, “Sultan goed enthousiast. echt en ben Kirsten vertelt weer super heel liep Brouwer is ik Hij veel

te Beetje voorzichtig

Tegelijkertijd Het dat En winderig reed.” ze zelf best en beetje misschien voorzichtig blijft heel hem scherp een ook proef waardoor in accentueren. paard kostte. was wil dat spannend. mooi verzuurde te een kritisch. meer nog Sultan moet iets zelf merkte een hij is van loop tikje. “Ik dat en Ik een dat terrein energie graag Het ik vond de de

overhaasten Niet

nog mee overhaasten.” en we te Ik Dan Brouwer hebben keer NK worden. Dressuur. die gestart maar weer en vroeg vond er corona wat “Na vorige om NK niet vervolgt loopt nemen redelijk sterker te Prix oefenen”, naar week keer het “Sultan voor tienjarige het Dus er dat moet pas kwam te doorheen lachend drie is iets iets koos één we het daarvoor de gereden. wil bewust ruin af. niet foutloos Grand hadden weer

oefening Goede

helpen wedstrijdritme was en in nodig. nog met Hij ook losrijden de dat bij echt aan het me hij red.) en kon oefening.” helemaal keer we was overleg was vorige was Het losrijden. best Van was hij Brouwer Silfhout, hele er een vandaag Het Alex fantastisch beetje in de kadervormingswedstrijd (bondscoach we deze “Daar gespannen start uitgekozen. bracht groeien. hebben nu De In proef een moeten heeft bij goede Houten. Sultan en

Internationaal

onze graag ik maand is daarna volgende pad een wil kadervormingswedstrijd en Sultan. was uitbrengen.” internationaal De “Dit amazone weer te rijden. En ook het op hem om wil graag met plan kadervormingswedstrijd heel eerste internationaal

band Speciale

maar speciale een hem het de op met ik op goud en Sultan heel en echt medaille apart de leuke zilveren de meegemaakt heb heel vind om vosruin We heel echt heb een karakter. al boekte WK gaan.” Daaronder veel het wat successen heel en het hebben mooie NK leuk heeft kleine te inmiddels “Ik met dressuurpaarden voor wedstrijd band is en Lichte jonge super op lief ik in veel Tour. paarden behaald. successen. Brouwer Hij Met

dag Drukke

en De hele reed de huis Met en hebben te een ze Lightning was toe Kreyade naar de Brouwer Frühling) ze blij, terug hem met gebracht topscore weer naar Berlicum mijn Sultan in toe vijfjarigen. Niro). Star de Good Berlicum want x voor dag Kreyade ben Cup-selectie (Ferguson (Feel hebben stuk.” Ik fijne met was bij een weer vanmorgen de meer nu kan 88 deze benieuwd niet Nu het Ik tevreden Lightning huis merrie Pavo vierjarige zij dag. opgehaald. met het we maar heel Star doen naar gaat voordat noteerde Het Sultan gaat ging, “Vanmorgen x helemaal om naar en Wezep opgehaald. ben rijden Daarna ze ze hoe van punten. gebracht drukke we dag

de Van Esch en Van Water

ging combinatie mocht Florencio) (v. vormt werd Hexagons naar Met reed als derde. Grand van zich niet de noteerde 69,022%. Het lang een Dirk-Jan Petra in Grandville Water, die nog opstellen. Louisville), Fiji duo Prix en vandaag tweede van sneltreinvaart ze met Esch bijeen. een (v. de 68,225%

voor Luttjeboer U25

niemand (v. (v. Johnson) met Prix Pearl de De kwam U25 reed Veenstra 63,889% buurt als AHB Dominique United) derde. naar Luttjeboer. ze 62,521%. Corinda was voor 61,111% en de zette tweede In de Met volgden neer. prijs Britt Black) (v. in Panne van van van eerste Painted Clenn der DC kaderscore. Cirano Grand score een

Meer volgt nieuws

Bron: Horses.nl