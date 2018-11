Kirsten Brouwer mooi begin in LT met KWPN-hengst Ghandi

Na het NK deze zomer in het ZZ-Zwaar gunde Kirsten Brouwer de zevenjarige KWPN-hengst Ghandi (v. Bojengel) een periode van thuis rustig doortrainen. Zaterdag kwam de combinatie weer voor het eerst aan de start en ze maakten direct een winnend debuut in de Prix St. Georges in Velddriel met bijna 66%.

“Ghandi heeft het deze zomer best druk gehad. Met het NK, maar ook met de WK-selecties en daarnaast moest hij ook nog dekken. Daarom heb ik hem een tijdje thuis gehouden om hem rustig door te trainen. Nu was het weer tijd voor hem om mee te gaan en hebben we direct ons debuut in de Prix gemaakt”, vertelt Brouwer enthousiast.

Onzeker

“Hij liep super fijn, ook met losrijden, maar ik merkte dat hij wel een beetje onzeker was. Hij is heel lief en niet kijkerig, maar het is wel een bloedpaard. Hij mistte gewoon het wedstrijdritme. Dat kostte nu punten, wat de eindscore drukte. Hij moet gewoon weer lekker mee. Het is echt een super goed paard en ik weet zeker dat die score straks omhoog gaat”, besluit ze gedreven.

