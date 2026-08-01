Kirsten Brouwer naar ruim 72% in Grand Prix: ‘Kwintus is een kleine Ferrari’

Ellen Liem
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Kirsten Brouwer naar ruim 72% in Grand Prix: ‘Kwintus is een kleine Ferrari’ featured image
Kirsten Brouwer met Kwintus V.E. Foto: Foto4U
Door Ellen Liem

Kirsten Brouwer heeft weer een paard om bovenaan mee te draaien in de Grand Prix. Dat is Kwintus V.E. (For Gribaldi x Wynton). In pas zijn derde Grand Prix-proef liep de ruin naar een dik persoonlijk record van 72,23% en won daarmee op de Subtopwedstrijd in Deurne overtuigend de Grand Prix. Daarnaast heeft Brouwer er nog een Zware Tour-paard bij: Lennoxwaard (El Capone x Jazz) die bij zijn debuut in de Intermédiaire II bijna 68% scoorde.

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