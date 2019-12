Kirsten Brouwer scoort ticket Jumping Amsterdam: ‘Heel vet om daar te mogen starten’

Kirsten Brouwer komt met de KWPN-hengst Foundation RR (United x Jazz) pas sinds kort uit in de Prix St. Georges en hun scores zitten flink in de lift. Begin deze maand debuteerden ze met 67,43%, de tweede keer was er 68,68% en vandaag op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland liep de teller op tot een nieuw persoonlijk record van 72,132%. Met die fraaie score wonnen ze niet alleen de rubriek maar ook een felbegeerd ticket voor Jumping Amsterdam.

“We zijn als combinatie nog vrij onervaren en bij de eerste twee wedstrijden was er best nog het een en ander dat niet zo goed ging. Maar de training thuis ging Foundation zó fijn goed dat ik dacht: we gaan deze selectie voor Jumping Amsterdam gewoon proberen! Ik ben heel blij hoe het heeft uitgepakt”, vertelt een dolgelukkig Kirsten Brouwer.

Geniale wissels

De proef kende heel wat hoogtepunten met onder andere achten voor het uitstrekken in alle drie de gangen en verschillende achten voor de zijgangen. “Foundation kan in alle drie de gangen goed scoren en kan geniale wissels maken. Hij springt heel mooi hoog van de grond. Maar daarin is hij best wel scherp en vandaag sprong hij in de serie om de vier een wissel voor me uit. Toen knalde hij van de grond zo van joepie!”, vervolgt Brouwer lachend. “Verder was het halthouden bij het afgroeten was door de draf en in het schouderbinnenwaarts zat een slinger. Dan kelder je naar een zes. Er zitten dus nog wel wat afwerkingsdingetjes in die beter kunnen maar alles valt nu een beetje op z’n plek en ik kon al veel strakker rijden met veel meer gedragenheid.”

Training Patrik Kittel

Brouwer wordt in de training thuis bijgestaan door haar moeder Annemarie maar daarnaast traint ze sinds een paarden maanden bij Patrik Kittel. “We verkochten een paard aan Lyndal Oatley, de vrouw van Patrik. Dat voelde als een soort eer en daarna ben ik bij Patrik blijven hangen. Het is echt een enorme kans om daar te kunnen trainen. Mama helpt me natuurlijk altijd en dit is een super aanvulling. Foundation is vorige week voor het eerst mee geweest naar Patrik en het doet hem goed om wat vaker van huis te zijn. Hij is als hengst hartstikke lief, je merkt het bijna niet eens. Maar de vorige wedstrijden maakte hij zich toch een beetje druk en dat wordt nu beter.”

Magische sfeer

De amazone reed al eerder op Jumping Amsterdam. Dat was op de editie van 2018 met Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus). Het duo won toen de Prix St. Georges en werd tweede in de kür. “Ik vind het heel vet om daar te mogen starten. Dat is echt heel speciaal en de sfeer is magisch. En voor Foundation is zo’n concours een super ervaring.”

Niet wachten tot volgend jaar

Amsterdam is niet het enige grote evenement waar Brouwer met Foundation naar uit mag kijken: de combinatie heeft ook een startplek bemachtigd voor de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. “Het is een enorme kans om op zulke wedstrijden te mogen rijden. Ik kan niet wachten tot volgend jaar.”

Thalia Rockx ook boven de 70%

Naast Kirsten Brouwer noteerde ook Thalia Rockx een score boven de zeventig procent. Dat deed ze met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) met 71,029% en daarmee werd het duo tweede. Floor van Kempen en Echt Mooi (v. Voice) volgden met 69,044% op de derde plaats. Thalia Rockx had ook ook haar andere achtjarige meegenomen: Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov). Met deze merrie reed ze 68,676% en dat betekende de vierde plek. Chiel van Bedaf en Millstream’s Floris (v. Ampère) maakten met 68,235% de top vijf compleet.

Inter I voor Jeske Bouwman

Jeske Bouwman schreef unaniem de Intermédiaire I op haar naam. Zij stuurde Hensie Ballerina TC (v. Blue Hors Zack) naar 65,221% en bleef daarmee een kleine twee procent voor op young rider Estelle van Herwijnen die bij haar Inter I-debuut met Surabaya (v. Sir Donnerhall) 63,382% noteerde. Sidney Trimp en Florenzo (v. Florett As) volgden met 62,868% op de derde plaats.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl