Kirsten Brouwer: ‘Vrijdag de dertiende is m’n geluksdag’

Nadat Kirsten Brouwer vorige maand met Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro) in de Intermédiaire II de fraaie score van 74,27% bijeen reed, kondigde ze al aan dat de volgende wedstrijd de Grand Prix zou zijn. Vandaag was het zo ver. Met de score van 71,304% maakte het duo op de Subtopwedstrijd in Blaricum een geslaagd en ook winnend debuut in de koningsklasse.

“Je moet het toch een keer gaan doen en vandaag ging ik het proberen”, vertelt Kirsten Brouwer over haar debuut in de Grand Prix met Sultan des Paluds waarmee ze vanaf het Z2 al vele successen behaalde. “Ondanks dat we nog wat onnodige fouten hadden ben ik echt super blij.”

Fouten in dubbeltellers

Die fouten liepen ze op in de wisselserie om de pas en de uitgestrekte stap, beide dubbeltellers. “Sultan liep echt heel fijn en normaal scoren we op de uitgestrekte stap een acht of een negen. Maar vandaag raakte hij daarin een een beetje gespannen en keek de andere kant op.” Ook voor de eners, waar het duo onlangs nog een tien voor kreeg, verscheen een onvoldoende op het protocol. “Sultan kan ze heel mooi, groot en recht maar bij wissel nummer veertien ging er iets niet goed. Dat was een vier. Ik heb geen idee wat er gebeurde, dat moet ik nog even terugkijken op de video.”

Geen tijd om adem te halen

“De Grand Prix gaat zó snel, je hebt bijna geen tijd om adem te halen. Misschien was ik zelf niet scherp genoeg in de eners en de stap was zonde, daar kan Sultan echt op scoren. Verder had hij wat balansverlies in een pirouette en de laatste AC-lijn was wat twijfelend. En ik kan echt niet tellen want we hadden vier in plaats van vijf passen achterwaarts. Sultan is nog jong en het is allemaal nog best groenig. Een foutje is zo gemaakt. Maar nu zit ik écht te zeuren”, vervolgt Brouwer lachend. “Het was nog niet perfect maar het gevoel was heel goed. Echt heel leuk.”

Ook Binoeska boven de 70%

Daarnaast reed Brouwer Binoeska SB (v. Tuschinski) met 70,163% naar de tweede plaats in de Grand Prix. “Binoeska deed het ook heel fijn. Ze was al even niet mee geweest om thuis door te trainen en ik merkte dat ze vandaag een beetje spanning had. Ze was niet kijkerig of zo maar het is een merrie die de regelmaat om op concours te gaan nodig heeft. Ze bleef heel fijn aanpakken en we begonnen heel goed aan de eners. Aan het einde van de serie maakte ze er nog een paar extra. Qua tellen was het vandaag niet helemaal mijn dag.”

Bijgelovig

Met deze fraaie resultaten was vrijdag de dertiende dus geen ongeluksdag voor Brouwer. “Ik ben misschien wel een klein beetje bijgelovig maar heb op vrijdag de dertiende nog niet eerder ongeluk gehad. Voor mij was het echt een geluksdag vandaag.”

Cynthia Eggenkamp grote winnares ZZ-Zwaar

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma en daarin reed Stal Brouwer-amazone Cynthia Eggenkamp een dubbele zege bijeen. In het eerste proef stuurde ze Zandberg (v. Blue Hors Zack) naar 67,357% en in de tweede naar 65,571%. “Zandberg heeft nog maar heel weinig wedstrijden gelopen maar hij loopt alsof hij het al jaren doet”, vertelt Brouwer die de achtjarige Hannoveraan zelf eerder ook een keer in het ZZ-Zwaar uitbracht. “Het is nog een beetje groen maar hij laat al hele mooie dingen zien. We hebben hoge verwachtingen van hem voor de toekomst.”

Marjan van de Langemheen zette met Elvis (v. Vivaldi) in beide proeven het tweede resultaat neer: in de eerste proef 62,857% en in de tweede 61,643%.

Tom Verhoeven wint junioren

De enige deelnemer bij de junioren was Tom Verhoeven en daarmee was hij verzekerd van de overwinning. Zijn landenproef met Sky Walker (v. Dannebrog) werd beloond met 67,384%. Daarmee was het Stal Brouwer-feestje compleet. “Tom kwam vroeger in de vakanties al helpen bij ons en nu volgt hij een paardenopleiding waarbij hij één keer per week naar school gaat en vier dagen werkt”, legt Brouwer uit. “Het was vandaag zijn tweede keer bij de junioren en dit is een hartstikke goed begin. Het was een gezellige wedstrijd en voor onze stal een hele geslaagde dag. Echt een teamdagje.”

Ook dubbel voor Yvonne Zuring

In de Lichte Tour was Yvonne Zuring de enige die zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I reed. Dat deed ze niet voor niets. Met Showsister S J (v. Show Star) zette ze in beide rubrieken ruimschoots de hoogste score neer: 68,676% in de Prix St. Georges en 68,162% in de Intermédiaire I. In de Prix St. Georges werd Karin Pettersson met Castagne (v. Charisteas) tweede met 62,059%. Die plek ging in de Intermédiaire I naar Letty Roseboom met Dancing Dilinda (v. Sorento) met 65,074%.

