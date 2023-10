Kirsten Brouwer wint debuut met Sir Paul en tweede met Lennoxwaard: ‘Allebei heel veel potentie’

succesvol. Brouwer tweede voor in (Sir ruin, weinig wedstrijd en (Elcapone Haar 69% zijn Lennoxwaard werd x gelijk dezelfde met die tweede Brouwer onder. Paul in met score Kirsten goed de Sir Don Donnerhall x de meegenomen paarden twee ZZ-Zwaar. Jazz) allereerste liep, het was van Met met 68,357%. Schufro) Subtopwedstrijd Udenhout naar beide voor had Subtopwedstrijd vandaag deed zevenjarige de in met overwinning klasse was daar deze

keer geworden”, een daarvoor ben en geleden heb voor ik de hem hem in paard troef de en Brouwer een mee Zoë Kristen dus Indoor gereden heeft super hem in klaar week ZZ-Zwaar de eerder moet de helemaal hij in werd Friesland Challenge eigenlijk Paul rijden Lichte Paul lachend. rijden. en ring een overgenomen. Team en Volgende Maar Team ik met tijd is “Zoë Tour. Haar door gereden paar is we dat een Kuintjes. stalamazone fijn iemand wilde voormalig ik maanden vertelt nieuwe echt Sir rijden op Challenge

elkaar wennen Aan

entourage en super er moeten in wel zo’n zeker dat was gevoel helemaal en was elkaar maar en aan zit nog ik te de leuk debuut Vandaag ring Het en afstemmingsdingetjes makkelijk wat Indoor oefening. een was goed.” wennen, denk Dit nog heel is ik rijden hadden aankan. goede rek kans hij van maar hij niet en om we super dus kijkerig. in een het Friesland nog “Paul slingertjes een

Sir Sir Paul voor Donnerhall). Foto: Kirsten Lichte (v. Tour met privé

Klaar Brouwer

meeneem, denk Tour.” wachten. ik De hij het in ik vind er St. de Georges ritme. De het in als ik Paul dat zich ZZ-Zwaar overstap laat in zo meestal veel niet voor en Prix Tour fijner lekker en op “Ik klaar waarschijnlijk Lichte lang dat de wordt na Friesland Lichte naar is niet kom weer

stappen maakt Lennoxwaard

“We hebben aangewezen niet geweest tijd hebben de was een we Lennie Lennoxwaard, en Lennoxwaard reserve stappen zo jonge vandaag is we in de wedstrijd WK-selecties WK die veel hebben Lennie thuis tweede die zomer, met dressuurpaarden. mee geworden.” een een Brouwer “Van het keer gestart. die voor Ook de zijn is doorgetraind”, Brouwer beter over laatste door, beetje ZZ-Zwaar vertelt is liep als in tijd ZZ-Zwaar, het tussen tijdje gemaakt tevreden. en echt

meer Ietsje tijd

stond houden hij ook is te waren super wel best op een goed maar wissel pas is series enkele “Lennie fijn maar om hem niet gehad, en hij zien gedaan ietsje hebben nodig ik we moest zeven. over stil.” niet series lang en nu te een hij de Vandaag heeft paard mooi wedstrijd om Daarin beide Dat goed meer scherp. was heel is er ontspannen maar tijd houden. relaxed maar heel

Mooi begin

mee de nog paarden heel Als dit zijn Ze mooi aan. allebei Elcapone-zoon. verschillend verwachtingen talent Sir potentie beide maar denk totaal begin.” vaker toekomst heeft makkelijker leuk. hebben potentie vind gaat veel Brouwer voor een twee aan hulpen. ik zo en hele is “Ik hier “Lennie Paul. zoveel en toekomstverwachting dat hoge is voor de Die worden.” heb van goede en wat ook Ze gaat ik geldt licht hij ze de heeft

Brouwer Elcapone). Lennoxwaard Kirsten privé Foto: met (v.

Horses.nl Bron: