Kirsten Brouwer wint PSG-debuut met toekomstpaard: ‘Jack heeft alle potentie voor de Grand Prix’

de met thuis. af Kirsten maakte wedstrijd debuut Vrijdag score van Ferro) geslaagd in een tijd het hield het en het ruin in St. hun toen de Daniels Subtop Brouwer afstand duo in Prix Nadat tevens Jack vorig met sloten en de ZZ-Zwaar Bergschenhoek maakte Georges. x een ze K&U de Dat won, 68,382%. (Electron jaar winnende debuut ze rentree op de met

gereden de wat starten eerder pitje ZZ-Zwaar uit. met dagen een hebben om dat huis Brouwer Daardoor Tour winterseizoen Jack heb internationale ik het Verder Grand meerdere gestaan”, de in het mijn Kirsten nu “Maar wilde nog weer sterker paarden in waardoor een Lichte nog Foundation maar tijd moest het in Prix-wedstrijden was was. In series. te overleven. ik “Eigenlijk beetje op was worden legt gaan.” andere hij lager ik al van

Klapperende doeken

was de dat er rekening ook “Het was onder werd. prachtige doeken je Bergschenhoek K&U ik kan de rij en harde die doek Daarnaast erg accommodatie niet Met is kunstlicht. de van rijden.” De in foutloos maar waardoor stond outdoor echt avond niet is dacht Ik Maar had thuis gehouden dit wind binnen in wedstrijd geen we het vind maart was. amazone het veel er verreden moeilijk. reden mee Bergschenhoek en buiten dat rijden het heel pas je zo’n een tentjes buiten. klapperen. hoorde en klapperende

mogelijk Meer

ik Er stap maar kunnen fouten. knap echt die proef. zaten hij en in in Er we deze met oefeningen een blij Onder is heel geen “Jack hadden Jack dingetjes ben Toch beter en omstandigheden toch schrok Brouwer een is grote haar meer blij.” in schrikmoment mogelijk is volte. overal z’n doet super zoveel maar de langsgelopen. had

Super mooie ervaring

lopen. het NK daar we is Jack het mooie gaat is met voor Doel ervaring nog en super gaan een weer is binnenkort begin Nu paarden de Dressuur. leren tijd Daniels is gaat NK het een het “Dit maken.” hij kan keer Dat en dit starten Jack veel van. seizoen wat zodat dat mee

Grand Alle voor Prix potentie

Grand nu gaat het hij te Prix heeft doel hoge lopen. om Voor denk dingen toekomstpaard de is “Thuis Lichte toekomst echt Brouwer hij jaar voor hij en alle volgend gaan in is. Dat leren van de dat goede Tour en voor een veel heeft en verwachtingen doet zien.” ga ik de de hij hem Tour Electron-ruin. Zware zodat potentie ik al heel van meer meenemen

vandaag te vinden rubriek Alle onze van in dinsdag zijn Alle Subtopuitslagen. aanstaande uitslagen

Horses.nl Bron: