Kittel en J’Adore Dior H winnen inloopproef Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie Hagen

Savannah Pieters
Patrik Kittel hier met Forever Young HRH Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Patrik Kittel heeft met de J’Adore Dior H de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Hagen op overtuigende wijze gewonnen. De zevenjarige Jovian-dochter, die pas haar derde wedstrijd liep, werd door de jury beloond met 74,171%. De merrie verscheen eerder slechts tweemaal in de ring: op het WK Jonge Dressuurpaarden en bij haar internationale debuut met Kittel.

