Kittel wint CDN Grand Prix Kür Münster, GPS prooi voor Hemmer

In Münster mogen dan geen internationale dressuur-rubrieken op het programma staan, maar de nationale Grand Prix-rubrieken trokken wel grote namen als Patrik Kittel, Ingrid Klimke en Dorothee Schneider. Patrik Kittel won zaterdagavond met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) de Grand Prix Kür en Katharina Hemmer schreef zondagochtend de Grand Prix Spécial op haar naam met een score van 77,372%. Millennium leverde de nummers een en twee van de Derby Stars von Morgen-kwalificatie.

Forever Young HRH liep in februari dit jaar op CDI Neumünster haar laatste internationale wedstrijd en daarna alleen de nationale kampioenschappen in Zweden. In Münster liep de merrie naar 72,96% en een vierde plaats in de Grand Prix. In de Kür liep ze naar de winnende score van 80,85%, waarbij bij één van de juryleden de score tot zelfs 84% opliep. Felicitas Hendricks stuurde Drombusch OLD (v. Destano) met 76,475% naar de tweede plaats.

Dubbele zege voor Hemmer

De winnares van de Grand Prix, Katharina Hemmer, won ook de Spécial. Met Denoix PCH (v. Destano) liet ze een prachtige score van 77,372% optekenen en reed zich daarmee vier procent los van Carina Scholz en Tarantino (v. Toronoto).

Millennium-nakomelingen scoren

In de Derby Stars von Morgen-kwalificatie maakten nakomelingen van de Trakehner-hengst Millennium de dienst uit. Moritz Treffinger en Morricone I wonnen de proef op Grand Prix-niveau met 72,605%. Carina Scholz en de voorheen door Simone Pearce uitgebrachte Montevideo werden tweede met 71,947%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl