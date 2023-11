Kittel wint Grand Prix-debuut met Desperado-zoon Indian Jones

Patrik Kittel heeft er sinds vandaag een nieuw Grand Prix-paard bij. Met de tienjarige KWPN-gefokte Indian Jones (Desperado x Wynton) zette hij op CDN Ankum een veelbelovende score van 74,90% neer. Ook Henri Ruoste verscheen met een nieuw paard in de ring. Met de elfjarige Quentano (Quaterback x Dartagnan) werd hij met 72,80% tweede.

De door Ad Valk en G.A. Roza gefokte Indian Jones bleef bij het KWPN staan in de tweede bezichtiging en daarna bleef het vrij stil rondom de hengst. Inmiddels is Indian Jones in eigendom van Kittels leerlinge Sarah Daehnert. De Zweed startte het paard eind oktober voor het eerst, toen in de Intermédaire II. Vandaag volgde het debuut in de Grand Prix. Indian Jones maakte vooral veel indruk met zijn piaffe- en passagetour, waarvoor de juryleden meerdere achten kwijt konden.

Ruoste en Quentano

Henri Ruoste verscheen in de ring in het zadel van Quentano. De Hannoveraanse ruin werd voorheen door Emile Faurie, Manuel Dominguez Bernal en Niina Nilosaari op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. In Ankum scoorde Quentano met Ruoste in het zadel een hele reeks aan 7,5-en en achten, maar er stonden ook een aantal onvoldoendes op het protocol, onder andere voor de passage, de serie om de twee en de vliegende wissel tussen de pirouettes op de AC-lijn.

Imposantos

Op drie eindigde Dr. Svenja Kämper-Meyer met voormalig Louisdor Preis-finalist Amanyara M FRH (Ampère x Davignon I). Bart Veeze bracht de KWPN-hengst Imposantos (Wynton x Krack C) aan de start, maar kreeg in de galoptour een aantal dure fouten en kwam met 67,40% niet verder dan de dertiende plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl