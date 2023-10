Klavertje Vier komt met nieuwe wintercompetitie voor Subtop

De KNHS heeft een aantal jaar geleden de KNHS Indoorkampioenschappen voor de Subtop geschrapt. In dat gat is nu Klavertje Vier, die jaarlijks een groot aantal Subtop- en K&U wedstrijden organiseert, gesprongen. Zij organiseren dit indoorseizoen de TVW Horsetrucks Wintercompetitie: een competitie met meerdere selecties en een finale bij manege de Molenheide in Schijndel.

De competitie bestaat uit vijf selectiewedstrijden. Voor deelname aan de halve finale dient een combinatie aan twee selectiewedstrijden te hebben deelgenomen. De halve finales worden, afhankelijk van de klasse, op 1 en 2 maart verreden.

Finale

Van iedere klasse mogen de beste zes ruiters van de halve finale naar de finale op zondag 3 maart. Zij rijden een kür op muziek, de children rijden de individuele proef.

Klassen

De TVW Horsetrucks Wintercompetitie is voor de klassen children, pony’s, junioren, young riders, ZZ-Zwaar en Lichte Tour. Voor deze editie van de competitie zijn de klassen U25 en Grand Prix (nog) niet uitgeschreven. “Als deze editie goed loopt, doen we volgend jaar alle klassen tot en met Grand Prix”, vertelt Britta Timmers die samen met haar moeder Astrid organisator is van de competitie.

Kalender

De selectiewedstrijden worden verreden op de volgende data en locaties:

20, 21 en 22 oktober, Manege de Molenheide, Schijndel

4 november, Manege de Langspier, Boxtel

10 december, De Selevia Hoeve, Werkendam

21 januari, Manege Blauw Gele Vendel, Pijnacker

4 februari, Manege de Langspier, Boxtel

1, 2 en 3 maart, halve finale en finale, Manege de Molenheide Schijndel

Bron: Hores.nl