Klimke en Freudentänzer winnen Louisdor-kwalificatie Wiesbaden

Ingrid Klimke heeft met SAP Freudentänzer (Franziskus x Rubinstein I) de Louisdor Preis-kwalificatie in Wiesbaden gewonnen. Met 73,894% waren de Duitse en de dertien jaar jongere halfbroer van Damon Hill opnieuw de beste. Yara Reichert en Valverde NRW (Vitalis x Ampère) werden, net zoals in de inloopproef, tweede.

De in Westfalen goedgekeurde Freudentänzer liep vorig jaar mee in het Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatietraject en wordt sinds dit jaar op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. In Wiesbaden leidde dat tot de overwinning. De juryleden konden een reeks aan 7,5-en en achten kwijt voor onder andere de draf- en galopappuyementen, de passage en de drafverruimingen. Voor de piaffe kreeg de hengst wel voldoendes, maar voor hogere cijfers moet hij daarin nog meer kracht ontwikkelen.

De door Eugène Reesink gefokte Valverde NRW kreeg 70,915% voor zijn proef en eindigde daarmee op twee. De top drie werd compleet gemaakt door Raphael Netz en Dieudonne (Dante Weltino x Sir Donnerhall I).

Bron: Horses.nl