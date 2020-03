KNHS in lastig parket: NOC*NSF adviseert afgelasting wedstrijden

Indoor Brabant gaat - in afgeslankte vorm - door, zo werd gisteren besloten. Maar vandaag adviseert de NOC*NSF met klem om alle sportevenementen in Noord-Brabant af te gelasten. Verschillende sportbonden hebben al laten weten hier gehoor aan te geven en dit weekend alles te annuleren. Wat heeft dit advies voor gevolgen voor de landelijke paardensportwedstrijden in de provincie? Horses.nl heeft contact opgenomen met de KNHS en de bond heeft vervolgens bekend gemaakt dit advies over te nemen.