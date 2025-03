KNHS Indoorkampioenschappen: Kampioenen B, L1 en L2 paarden gehuldigd

Op de KNHS Indoorkampioenschappen 2025 zijn vandaag drie kampioenen gehuldigd. Rosalie Mol reed de Secret-dochter O-Donna Utopia naar de titel in de klasse L2, Iris Hooymans en Phreya Lyndi B (v. Vitalis) waren in de klasse L1 het best en Lynn van Vlijmen werd met May Deseo (v. Impression) als winnares van de klasse B naar voren gehaald.

In het L2 gingen zeven combinaties over de 70%, maar Rosalie Mol was de enige die een 71%-plus score liet optekenen. Met O-Donna Utopia, die is gefokt uit dezelfde moederlijn als de KWPN-keurhengst Olivi en op driejarige leeftijd met een bovenbalk van 80/85 één van de opvallendste merries van de stamboekkeuring in Berlicum was, zette ze een score van 71,50% neer.

Rosalie Mol met O-Donna Utopia (v. Secret) – 71,50% Nina van Rooij met Odinde T (v. Rubin Royal) – 70,889% Gina Mertens met Joosten Advocatuurs Oliver’s Law (v. Four Legends KS) – 70,889%

L1 dressuur

In het L1 maakten twee Brabantse amazones de dienst uit. Iris Hooymans was met de vijfjarige Phreya Linda B een klasse apart. Hooymans en de merrie uit de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde Santano werden door alle drie de juryleden aan kop geplaatst en met hun score van 74,889% reden ze zich ruim 2,5% los van Maud de Jong.

Iris Hooymans met Phreya Linda B (v. Vitalis) – 74,889% Maud de Jong met Namigo (v. Firestone) – 72,278% Serana van den Burgt met Passoa-Ster (v. Jameson RS2) – 69,111%

B dressuur

In het B dressuur was de top drie met slechts 0,4% verschil tussen goud en brons erg aan elkaar gewaagd. De strijd werd beslist in het voordeel van Lynn van Vlijmen, die met May Deseo tot een score van 70,5% kwam.

Lynn van Vlijmen met May Deseo (v. Impression) – 70,50% Liesbeth Xhofleer met Pumbaa D (v. Ferguson) – 70,222% Angelique Coenen met Perfect Dream (v. Le Formidable) – 70,111%

Bron: Horses.nl