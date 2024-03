KNHS Indoorkampioenschappen: Titels in klassen M1, M2, Z1 en Z2 pony’s verdeeld

Op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo stond het vandaag in het teken van de klassen M1, M2, Z1 en Z2 voor de pony's in verschillende categorieën. Jacky van Leeuwen, Sterre Slosser, Sophie Sassen, Vanity Hus, Ima van der Velden en Sophie van der Steen werden als kampioenen gehuldigd.