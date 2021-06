KNHS Kampioenschap Lichte Tour en ZZ-Zwaar op 10 en 11 augustus

Voor de combinaties in de Lichte Tour en het ZZ-Zwaar wordt op 10 en 11 augustus in Ermelo het KNHS Kampioenschap georganiseerd. Nu er meer versoepelingen zijn en wedstrijden de komende weken georganiseerd kunnen worden, is besloten om het kampioenschap alsnog te verrijden op het Nationaal Hippisch Centrum.

Voorafgaand aan de KWPN Paardendagen is het buitenterrein van het Nationaal Hippisch Centrum op dinsdag 10 en woensdag 11 augustus het decor van het KNHS Kampioenschap Lichte Tour en ZZ-Zwaar. Op dinsdag rijden de combinaties de eerste proef. Op de tweede dag zullen alle deelnemers de tweede proef rijden. De beste 50% van de eerste proef rijden de tweede dag de kür en strijden om het kampioenschap (grote finale). De anderen beginnen met een schone lei en rijden de tweede dag een proef voor het dagklassement (kleine finale). Hoe het programma er exact uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

Wedstrijden mogelijk

Tijdens het NK Dressuur eerder deze maand kon het KNHS-kampioenschap Lichte Tour en ZZ-Zwaar niet verreden worden, omdat er geen selectiemogelijkheden waren in de periode voorafgaand aan het NK. Met de komst van de versoepelingen zijn de komende tijd wedstrijden mogelijk. Daarmee kunnen komen combinaties zich proberen te plaatsen voor het kampioenschap op 10 en 11 augustus in Ermelo.

Selectie

Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar geldt dat de desbetreffende combinatie éénmaal een minimum score van 68% behaald moet hebben in klasse ZZ-Zwaar in de periode van 1 januari 2021 tot 19 juli 2021. Dezelfde eis van 68% geldt voor deelname aan het KNHS-kampioenschap Lichte Tour, uiteraard moet die score zijn behaald in de Lichte Tour. Mocht het aantal combinaties door de procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal deelnemende combinaties bereikt is (maximaal 36 per kampioenschap). In de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour mag een deelnemer met twee paarden deelnemen. Aan het laatste onderdeel van het kampioenschap mag een deelnemer slechts met één paard deelnemen.

