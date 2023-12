KNHS komt met Road to Paris: uitgebreide observatie voor springen, dressuur via NK en CHIO Rotterdam

Met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs hebben de bondscoaches samen met het technisch kader van de KNHS een programma richting de Spelen samengesteld. Bondscoach Jos Lansink komt met een uitgebreid kwalificatieschema voor de springruiters, waar de FEI Longines League of Nations-wedstrijden, de FEI Rolex Nations Cup-wedstrijden en het NK Springen deel van uitmaken. Voor de dressuurruiters staan er maar twee observatiemomenten op het programma: het NK en CHIO Rotterdam.

Voor de dressuurruiters loopt de route naar Parijs via het NK Dressuur in Ermelo (23-26 mei) en CHIO Rotterdam (20-23 juni). Daarbij meldt de KNHS: “De bondscoach behoudt het recht om een combinatie uit te zenden naar het CDIO Aken (2-7 juli) als hier aanleiding toe is na het CDIO/CDN Rotterdam om te komen tot een definitieve voordracht voor uitzending naar de Olympische Spelen Parijs 2024. Op het moment er een beperking is op het aantal startplaatsen voor een observatiewedstrijd bepaalt de bondscoach, in overleg met de teammanager, welke combinaties in aanmerking komen voor uitzending“.

Springen

Voor Jos Lansink zijn de Longines League of Nations- en Rolex Nations Cup-wedstrijden en het NK belangrijke meet- en observatiemomenten. Dat schema ziet er als volgt uit:

Longines Leeague of Nations

7-11 februari: Abu Dhabi

19-23 maart: Ocala (Verenigde Staten)

30 mei-2 juni St. Gallen (Zwitserland)

20-23 juni: Rotterdam

(Finale 3-6 oktober in Barcelona)

FEI Rolex Nations Cup (mits uitnodiging)

22-26 mei: Rome (Italië)

5-9 juni: La Baule (Frankrijk)

2-7 juli: Aken (Duitsland)

NK Springen

24-28 april: Deurne

Heffernan wijst Bicton als verplichte observatie aan

Andrew Heffernan, de bondscoach van de eventingruiters, heeft vier observatiemomenten aangewezen, waarvan de wedstrijd in Bicton verplicht is voor alle ruiters. Uit de overige wedstrijden kunnen de ruiters in samenspraak met de bondscoach een keuze maken.

12-14 april: CCI4*S Burnham Market (Groot-Brittannië)

17-21 april: CCI4*L of CCI4*S Strzegom (Polen)

21-26 mei: CCI4*S Bicton (Groot-Brittannië)

13-16 juni: CCI4*S Luhmühlen (Duitsland)

Para-dressuur

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink heeft voor de para-dressuurruiters drie observatiemomenten op de agenda staan. Deze drie wedstrijden kunnen nog aangevuld worden door de bondscoach aangewezen FEI3*-wedstrijden.

23-26 mei: NK Dressuur

13-16 juni: CPEDI3* Kronenberg

18-21 juli: CPEDI3* Deurne

Bron: Persbericht