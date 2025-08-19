KNHS organiseert NK Dressuur Manegeruiters

De KNHS organiseert dit jaar een Nederlands Kampioenschap Dressuur voor manegeruiters. Alle ruiters die rijden op een manege in Nederland kunnen meedoen. Het NK bestaat uit twee selectierondes: een selectie op het eigen Ruitersportcentrum, naar eigen inzicht in te richten door de manegehouder en een regionale selectie in november. De finale vindt plaats op 14 december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Veel ruiters in Nederland leren paardrijden op een manege aan de hand van de KNHS Ruiteropleiding en bijbehorende F-proeven. Deze proeven vormen de basis van het NK Dressuur voor manegeruiters.

Lokale selecties NK

De selectie om mee te kunnen doen aan het NK, vindt plaats op het eigen Ruitersportcentrum. Dit kan op basis van de totale score van een aantal (F) proevendagen of op basis van een speciale selectiewedstrijd. Hoe de lokale selectie plaatsvindt, bepaalt het Ruitersportcentrum zelf.

Regionale selecties NK

Vanuit de lokale selecties worden er ruiters van elk deelnemend Ruitersportcentrum afgevaardigd naar de regionale kampioenschappen. Deze vinden plaats op de volgende data en locaties:

23 november 2025:

Horsecenter Pirouette, Bergschenhoek

Manege Zwolle, Zwolle

30 november 2025:

Manege Het Keelven, Someren

Stal Groenendaal, Bunschoten-Spakenburg

De finale van het NK vindt plaats op zondag 14 december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Tijdens de regiokampioenschappen en tijdens de finale worden de ruiters beoordeeld op basis van de KNHS F-proeven. De ruiter die de beste proef rijdt tijdens de finale mag zich uiteindelijk Nederlands Kampioen Dressuur Manegeruiters noemen!

Eigen manegepaarden

Net als bij het NK Springen voor manegeruiters rijden de ruiters op de paarden en pony’s van hun Ruitersportcentrum. In het kader van paardenwelzijn mag een paard / pony met vier ruiters starten.

Deelname

Om deel te kunnen nemen aan het NK Dressuur Manegeruiters moet jouw Ruitersportcentrum zich aanmelden voor het NK. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Deelnemende ruiters zijn minimaal 10 jaar oud.

Deelnemende ruiters zijn in het bezit van het F4 (of vergelijkbaar)-diploma.

Deelnemende ruiters zijn lid van de KNHS.

Deelnemende ruiters hebben geen actieve KNHS-startpas met wedstrijdregistraties in de dressuur.

Paarden en pony’s zijn opgetuigd met een harnachement dat voldoet aan de KNHS-Harnachementgids Dressuur.

Maximaal 15 ruiters per ruitersportcentrum in minimaal drie categorieën (F5/F6, F7/F8, F9/F10, F11/F12, F13 en hoger).

Alle ruiters die rijden op een manege in Nederland kunnen meedoen.

Het maakt dus niet uit of de ruiter de paardensport beoefent op een KNHS-manege of op een manege die is aangesloten bij de FNRS of de Manege & Ruiterbond. Wel moet je als ruiter lid zijn van de KNHS.