KNHS Para Dressuur Trophy van start

Op 23 september gaat de KNHS Para-dressuur Trophy 2023/2024 van start. In de eerste cyclus van drie wedstrijden zit de kwalificatiewedstrijd op CDI Kronenberg. Daarna volgt de tweede cyclus van drie wedstrijden met de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam. Vervolgens is bekend welke combinaties zich plaatsen voor de finale die wordt verreden op The Dutch Masters.

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten dressuur, zowel in de breedte als in de topsport. De KNHS Para Dressuur Trophy biedt geclassificeerde ruiters tevens een uitgebreid aanbod aan wedstrijden van goede kwaliteit, waarbij de internationale proeven worden uitgeschreven.

Finalewinnaar Hosmar

Afgelopen editie werd de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy gewonnen door Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo). De ruiter is al jarenlang een vaste waarde van het Nederlandse team en maakte recent op het EK Paradressuur in Riesenbeck deel uit van de gouden equipe. Naast teamgoud won Frank Hosmar in Riesenbeck individueel twee zilveren medailles.

Kalender

De opbouw van de competitie ziet er als volgt uit*:

Cyclus 1

zaterdag 23 september 2023 Almelo (RV. De Looleeruiters)

zondag 22 oktober 2023 Udenhout (RV. Lambertus)

zondag 12 november 2023 Bathmen (RV. Bathmen e.o.)

Kwalificatiewedstrijd vrijdag 1 december 2023 CDI Kronenberg

Cyclus 2

vrijdag 8 december 2023 Kootwijkerbroek (RV. Voorwaarts)

zondag 24 december 2023 Hellendoorn (RV. Hertruiters)

donderdag 11 januari 2024 Tolbert (RV. Annen)

Kwalificatiewedstrijd zaterdag 27 januari 2024 Jumping Amsterdam

Finale – vrijdag 8 maart 2024 Dutch Masters ‘s-Hertogenbosch

Competitiebepalingen KNHS Para Dressuur Trophy 2023/2024

Bron: Persbericht