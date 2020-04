KNHS reageert op FEI-verbod online wedstrijden

Er is onrust ontstaan over het verbod van de FEI (Internationale Paardensportbond) op online wedstrijden, naar aanleiding van een bericht van de voorzitter van de International Dressage Officials Club, Hans Christian Matthiesen. Dit verbod geldt voor wedstrijden die online worden uitgeschreven. De KNHS benoemt dat het online beoordelen van proeven wel is toegestaan, mits er geen 'wedstrijd' plaatsvindt.

Het online beoordelen van proeven op paardrijden.nl, inclusief het geven van educatieve feedback en toekennen van winstpunten, is wel toegestaan, mits er geen wedstrijd plaatsvindt waar ruiters tegen elkaar rijden, waar een raking (klassement) wordt opgemaakt en waar prijzen worden uitgedeeld.

Educatief karakter

“De beoordeling die wij toepassen op paardenrijden.nl is een ondersteuning voor ruiters om hen, gedurende de coronacrisis, te kunnen helpen met hu training en heeft dus een groot educatief karakter. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen online wedstrijden uit te schrijven, we laten ruiters niet tegen elkaar rijden en er wordt geen ranking opgemaakt. Ook al is deze pilot een nationaal initiatief, de KNHS wil dit graag in lijn doen met internationale FEI-regels”, vertelt KNHS Technisch directeur Maarten van der Heijden.

De FEI heeft het als volgt opgenomen in haar bepalingen:

General Regulations FEI – appendix J.

“Nevertheless, if judging a test online is done purely for training and educational purposes and it is not a “competition” (riders don’t compete against each other, no result list, no placings, no ranking and no prizes. .) – this is allowed.”

FEI verschaft duidelijkheid

Adrianne van Waardenberg, manager wedstrijdsport van de KNHS, vult aan: “De KNHS is blij met de duidelijkheid die de FEI heeft verschaft. Juryleden die ook internationaal jureren en daarom vallen onder de FEI mogen blijven deelnemen aan paardrijden.nl evenals internationale ruiters die ingeschreven staan bij de FEI. Wij verwachten de onrust die sinds gisteren is ontstaan op deze manier te hebben weggenomen.”

Bron: KNHS