KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie weer van start

Roelofsen Horse Trucks heeft zich ook voor 2022 verbonden aan de dressuurcompetitie voor combinaties in de Zware Tour, de U25 en de Lichte Tour: de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. De eerste competitiewedstrijd van dit jaar wordt vrijdag 25 februari verreden bij De Voornruiters in Utrecht.

Sponsor Dominique Nijhof-Roelofsen vertelt: “De competitie is de afgelopen jaren goed ontvangen. Dit is voor ons reden te meer om hier een vervolg aan te geven. We zetten ons graag in voor talentontwikkeling en topsport. De competitie is hier een mooi voorbeeld van. De combinatie van een interessante prijzenpot en goede accommodaties zullen ervoor zorgen dat vele ruiters de competitie wederom graag opnemen in hun wedstrijdplanning.”

Goed voor de sport

Bondscoach Alex van Silfhout is blij met de sponsoring door Roelofsen Horse Trucks. “Ik vind het een super initiatief. Het helpt de sport verder en dat het uitzendingswedstrijden zijn, is een hele fijne aanvulling. Ik denk ook dat het goed is voor de gehele sport dat er meer competitieverband is met grotere rubrieken waarin de ruiters zich kunnen meten. En de mooie prijzen zijn een extra stimulans.” Van Silfhout ziet ook voordelen voor de organisatoren van de competitiewedstrijden. “Die hebben voor kadervormings- uitzendingswedstrijden drie juryleden nodig en het is fijn dat ze daarin ondersteund worden.”

Van Silfhout: ‘Deze opzet is veel beter’

“Ik probeer zelf zo vaak mogelijk bij de competitiewedstrijden aanwezig te zijn. Doordat het grotere rubrieken zijn, kan ik veel sneller scouten, zien waar de combinaties staan en wat ik voor de toekomst kan verwachten”, verteld Van Silfhout. “In het verleden waren de wedstrijden te versnipperd en had ik er weinig zicht op. Dat is een van de redenen dat we het meer bij elkaar wilden hebben en dat lukt super in deze competitie. In het begin waren er wat ruiters die er tegenaan hikten doordat er minder wedstrijden waren en soms ook verder weg. Maar deze opzet is veel beter voor de motivatie en het competitiegevoel.”

Mooie serie

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een aantal (maandelijkse) wedstrijden en wordt afgesloten met een finale. De wedstrijden staan voor de senioren in het teken van ‘Uitzending’. Dit houdt in dat de op deze zogenaamde ‘U’ wedstrijden behaalde scores meetellen voor uitzending naar internationale wedstrijden. Voor de U25 staan ze zelfs in het teken van kadervorming en uitzending (K&U).

Kwalificatie

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie bestaat uit tien wedstrijden en een finale. Om in aanmerkingen te komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen aan minimaal drie competitiewedstrijden. De beste drie resultaten in de competitiewedstrijden tellen mee in de tussenstand om te kwalificeren voor de finale. De beste zes combinaties uit het klassement (in elke categorie) komen in aanmerking voor deelname aan de finale, waarin een kür wordt gereden.

De competitie wordt verreden op de volgende wedstrijden:

25 februari – Utrecht

26-27 maart – Deurne

7-8 april – Someren

Eind april – Locatie volgt

26-29 mei – Schijndel

16-17 juni – Delft

9-10 juli – Nieuw- en Sint Joosland

6 augustus – Houten

2-4 september – Tolbert

23-24 september – Hoevelaken

oktober – Zwolle (finale)

Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud. De volledige en / of aangepaste wedstrijdkalender van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie wordt gepubliceerd op www.knhs.nl.

Roelofsen Horse Trucks

Roelofsen Horse Trucks wil met het sponsoren van de competitie de Subtop mooie wedstrijden bieden met een bovengemiddeld prijzengeld. Dit om de ongelijkheid tussen de spring- en dressuursport iets te verkleinen. Zowel voor de competitiewedstrijden als de finale heeft Roelofsen aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld. Voor de competitiewinnaars is er een speciale extra prijs, die krijgen voor een bepaalde periode een Parados Sport ter beschikking, de populaire 2-paards auto van Roelofsen.

