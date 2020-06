Komend weekend Grand Prix-debuut Isabell Werth en Belantis

Aankomend weekend staat het Grand Prix-debuut van Isabell Werth en Belantis (Benetton Dream FRH x Espo'se) op de planning. De schimmel liep op zijn laatste start in september 2019 naar ruim 72% in de Intermediaire II. "Belantis heeft zich ongelooflijk ontwikkeld en is nu waar ik twee jaar geleden wilde zijn. Hij is nu klaar voor de overstap naar de Grand Prix", vertelt Werth.

“Dit paard is heel sensibel, maar hij is inmiddels volwassen geworden. Hij is ook lichamelijk veel sterker en kan er nu veel beter mee omgaan”, vervolgt de Duitse topamazone.

Zilver in Verden

Belantis werd in 2011 kampioen van de Zuid-Duitse Hengstenkeuring in Neustadt-Dosse en werd in 2014 op vijfjarige leeftijd Bundeskampioen onder het zadel van Beatrice Buchwald. Datzelfde jaar werd hij vierde op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Een jaar later won hij de zilveren medaille.

Focus op training thuis

In 2016 nam Werth de teugels van Belantis van haar stalamazone over. Ze bracht de – toen nog – hengst een aantal keer in de Lichte Tour aan start, maar de focus lag voornamelijk op de training thuis. In de ring bleek Belantis geen gemakkelijk en Werth moest meerdere keren afgroeten. In 2018 werd hij gecastreerd.

Bron: Dressursport Deutschland/Horses.nl