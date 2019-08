Kopgroep ZZ-Zwaar aan elkaar gewaagd in Groningen

De top drie van het ZZ-Zwaar op de Subtopwedstrijd in Groningen ontliep elkaar woensdag weinig. Floor van Manen was uiteindelijk met Gregor (v. Quaterback) goed voor de overwinning, maar Judith Werkman en Stephanie Berends volgden haar op de voet. In de Lichte Tour was het Annemieke Vincourt-Krom met Diede Dieni (v. Spielberg), die er met kop en schouders bovenuit stak. Zij ging als enige ruim over de 70%.

Er stonden in Groninger stadspark twee proeven op het programma, de ZZ-Zwaar-proef 37 en de Prix St. Georges.

ZZ-Zwaar

Van Manen werd met de zwartbruine Quaterback-zoon door een van de juryleden bovenaan gezet met 70% en kwam in totaal uit op 69,643%. Daarmee mocht ze het oranje lint ophalen. Het andere jurylid plaatste Berends met Giorgio (v. Bordeaux) bovenaan. Haar totaal van 68,286% leverde uiteindelijk de derde plek op. Judith Werkman nestelde zich met Guance (v. Ampere) tussen Van Manen en Berends op de tweede plaats met een totaal van 68,571%.

Lichte Tour

Vincourt-Krom was met Diede Dieni de enige die boven de zeventig procent uitkwam. Met ruim 73% van een van beide juryleden kwam het gemiddelde uit op 71,838% en daarmee stond het duo meer dan zes procent los van de concurrentie. Ruim twee jaar geleden verkocht de amazone de merrie aan haar Australische leerlinge Terrina Fairbrother en sinds dit voorjaar brengt ze de Spielberg-dochter zo af en toe weer zelf uit in de wedstrijdring.

Boven de 65%

Hennie Roffel mocht in deze Lichte Tour het rode lint ophalen. Zij kreeg in totaal 65,588% voor haar proef met Douwe van R (v. Maurits 437), maar had wel een behoorlijk juryverschil in haar punten. De amazone was dolblij na afloop. “Wauw! Gronings ontzet was weer prachtig. Wat een mooi concours. Wat ben ik trots op Douwe van R (Maurits) “, liet Roffel na afloop weten op facebook. “Zijn tweede wedstrijd weer en dan naar een tweede plek lopen met 65.85% in een sterke groep PSG. Wat een instelling Van één jury zelfs bijna 69%.”

Roffel was niet de enige, die boven de 65% reed, ook Ellen Wynia en Maaike Slootweg gingen daar overheen. Wynia kreeg in totaal 65,441% voor haar proef met Chakakahn (v. Sir Donnerhall) en eindigde daarmee op de derde plaats. Slootweg volgde met Santo’s Zhivago (v. Londonderry) op de vierde plek met 65,368%.

Uitslag

Bron: Horses.nl