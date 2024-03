Kuups Fürst Fredo en Perfect Ritme winnen Horsefood Dressuur Talent 2024

Afgelopen weekend vond in Berkel-Enschot de finale van Horsefood Dressuur Talent 2024 plaats. Bij de vierjarige werd Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) onder José van Haaren als winnaar gehuldigd, bij de vijfjarigen stuurde Annabel Rootveld Kuups Fürst Fredo (First Selection x Londonderry) naar de titel.

Het werd voor de Lord Europe-zoon Perfect Ritme zijn derde overwinning van dit jaar. In januari won hij de finale van KWPN Young Dressage Talents, in februari NAF Dressuur Talent in Berlicum en deze maand zegevierde hij in Berkel-Enschot dus voor de derde keer op rij. Met José van Haaren kreeg hij 87,2 punten van de jury bestaande uit Emmelie Scholtens, Jeroen Witte en Floor Dröge. Met daarbij de ultieme tien van gastamazone Kim Noordijk kwam hij uit op een totaal van 187,2 punten.

Puma TC voor Patchouli Vera

Puma TC (Liverpool TC x United) kwam met Robert-Jan de Visser uit op 187 punten. De halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Blue Hors Monte Carlo TC scoorde in de eerste ronde de hoogste punten (89), maar met een 9,8 van Noordijk moest hij genoegen nemen met de reservetitel. Patchouli Vera (Kjento x Bordeaux), die eerder al naar een mega score in de IBOP liep en de VWF Dressuur en de Duval Dressage Cup won, maakte de top drie compleet. Met Annemijn Boogaard liep ze naar 84,4 punten, van Noordijk kreeg ze een 9,5.

Annabel Rootveld met Kuups Fürst Fredo. Kathleen van Winden Equestrian Photography

Vijfjarigen

De Westfaals-gefokte Kuups Fürst Fredo kwam bij de vijfjarigen als winnaar uit de bus. Amazone Annabel Rootveld stuurde de vos in de eerste ronde naar 86,6 punten, waarmee hij genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Olivius (Totilas x Vivaldi) onder Daniëlle Heijkoop. Ook hier gaf het cijfer van de gastamazone de doorslag. Noordijk waardeerde Fürst Fredo met een tien, waardoor zijn score op 186,6 punten uitkwam. Met een negen van Noordijk kwam Olivius uit op een totaal van 176,8. Olivius is een halfbroer van de KWPN-hengst Livius, die met Heijkoop op internationaal Lichte Tour-niveau uitkomt.

Osibisa derde

Mara de Vries stuurde Osibisa (Kardam’s Whisper x Capri Sonne Jr.) naar de derde plaats. De merrie, gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Velvet (Emma Weinert), scoorde 85,4 punten in de eerste ronde en kreeg van Noordijk een 8,5.



Bron: Horses.nl