Kwalificatie-eisen Bundeschampionate aangepast vanwege nieuwe LPO

Vanwege de nieuwe LPO (een allesomvattend regelwerk voor de wedstrijdsport) van de FN (de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel) die in Duitsland per 1 januari van kracht is, zijn er wijzigingen aangebracht in de kwalificatie-eisen voor de zevenjarige dressuurpaarden die deelnemen aan de Bundeschampionate.