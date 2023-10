KWPN-gefokte Nespresso kampioen op La Grande Semaine

De KWPN-gefokte Nespresso (Well Done x OO Seven, fokker E. van den Bos) is op La Grande Semaine, een Frans Kampioenschap gelijkwaardig aan de Bundeschampionate, kampioen van de vijfjarige dressuurpaarden in de klassieke divisie geworden. Met Charles Edouard Renaud liep hij naar een score van 85,05%. Bij de vierjarigen werd de KWPN'er Olexus NA (Painted Black x Lord Leatherdale, fokker N.A. den Rooijen) als reservekampioen gehuldigd.

In het vrije kampioenschap voor vijfjarigen greep Nero (Feel Good x United, fokker M.M. Tijssen) met Alix Bravard met een score van 82,80% net naast de bronzen medaille.

KWPN’ers doen goede zaken in kampioenschap driejarigen

In het kampioenschap voor de driejarigen werden de tweede tot en met de vierde plaats door KWPN’ers ingenomen. De in Frankrijk gefokte Philoux Pa’Lanthe DXS (Impression x Vivaldi) werd met Marie Sophie Botton tweede met 79,75% en Palermo A (Lennox U.S. x Charmeur, fokker G. van Alem) liep met dezelfde amazone met 79,5% naar de derde plaats. Op ex aequo vier eindigden Prestige By Night (Apache x Houston, fokker M.J. Scholten) met Stéphanie Rosset en Promes (Le Formidable x Stedinger, fokker C. Kikkert) met Chloé Becaert. Op zes stond Promise (Cum Laude x Ebony, fokker A. Buist) met Alexandre Pallier.

Bron: Horses.nl